Kantara Box Office Day 20: क्या करके मानेगी 'कांतारा', 20 दिनों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर उड़ा रही गर्दा

Wed, 22 Oct 2025 08:06 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Kantara Chapter 1 Box Office Day 20: ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। हर कोई इस फिल्म की कहानी के साथ इसमें ऋषभ के डायरेक्शन और एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहा है। साल 2022 में ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' के बाद ऋषभ इसके सीक्वल के साथ एक बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे हैं। ऋषभ ने 'कांतारा' का सीक्वल बनाने में 3 साल लगा दिए। साल 2022 के बाद 2 अक्टूबर, 2025 को 'कांतारा' का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ।'कांतारा चैप्टर 1' को रिलीज हुए आज 20 दिन हो गए हैं। इसी बीच 'कांतारा चैप्टर 1' के मंगलवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया।

जारी है 'कांतारा' का कहर

ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' की लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और लीड रोल भी प्ले किया है। ऐसे में अब इसके मंगलवार के शुरुआती कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने 20वें दिन को खबर लिखने तक 12.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 547.15 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कांतारा चैप्टर 1' का कलेक्शन

डे 1: 61.85 करोड़ रुपये

डे 2: 45.40 करोड़ रुपये

डे 3: 55 करोड़ रुपये

डे 4: 63 करोड़ रुपये

डे 5: 31.25 करोड़ रुपये

डे 6: 34.25 करोड़ रुपये

डे 7: 25.25 करोड़ रुपये

डे 8: 20.50 करोड़ रुपये

डे 9: 22.25 करोड़ रुपये

डे 10: 39.00 करोड़ रुपये

डे 11: 39.75 करोड़ रुपये

डे 12: 13.35 करोड़ रुपये

डे 13: 14.15 करोड़ रुपये

डे 14: 10.5 करोड़ रुपये

डे 15: 8.85 करोड़ रुपये

डे 16: 8.50 करोड़ रुपये

डे 17: 12.9 करोड़ रुपये

डे 18: 17.50 करोड़ रुपये

डे 19: 11.75 करोड़ रुपये

डे 20: 12.00 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

कुल कलेक्शन: 547.15 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Kantara

