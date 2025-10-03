‘कांतारा चैप्टर 1’ का कमाल, 100 करोड़ के करीब पहुंची कमाई, तोड़े रिकॉर्ड्स

Kantara Chapter 1 Day 2 Collection: ‘कांतारा चैप्टर 1’ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए दो दिन ही हुए हैं और इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं।

‘कांतारा: चैप्टर-1’ इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन चुकी है। ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को रिलीज हुए सिर्फ दो ही दिन हुए हैं और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, कमाई के मामले में भी इस फिल्म ने साल 2025 में रिलीज हुईं हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

पहले और दूसरे दिन की कमाई 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़ की धांसू कमाई की। Sacnilk के मुताबिक, इसमें कन्नड़ से 19.6 करोड़, तेलुगू से 13 करोड़, हिंदी से 18.5 करोड़, तमिल से 5.5 करोड़ और मलयालम से 5.25 करोड़ का कारोबार किया। दूसरे दिन की बात करें तो शाम 7 बजे तक इस फिल्म ने 27.31 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।

कुल कमाई दो दिन में ही ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने 89.16 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। साल 2025 रिलीज हुईं हिंदी फिल्मों से इसकी तुलना करें तो इसने सबको पीछे छोड़ दिया है। साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ‘छावा’ ने पहले दो दिन में सिर्फ 72.50 करोड़ रुपये का ही कारोबार किया था।

तोड़े ये रिकॉर्ड्स 1. तीसरा सबसे बड़ी ओपनर 2025 में रिलीज हुई फिल्मों में यह तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है। रजनीकांत की ‘कुली’ और पवन कल्याण की ‘दे कॉल हिम ओजी’ के बाद इस फिल्म ने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई की है।

2. हर भाषा में मिला शानदार रिस्पॉन्स ये फिल्म पैन इंडिया है और पांच भाषाओं में रिलीज हुई है। हर भाषा में इस फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला है। हिंदी और कन्नड़ में इसकी पकड़ सबसे ज्यादा दिखी, जबकि तेलुगू, तमिल और मलयालम में भी अच्छा कारोबार किया।

3. बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को टक्कर हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने आमिर खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

बॉक्स ऑफिस रैंकिंग 2025 (ओपनिंग डे कलेक्शन) 1. कुली (रजनीकांत) - 65 करोड़

2. दे कॉल हिम ओजी (पवन कल्याण) - 63.75 करोड़ रुपये