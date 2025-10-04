Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 2 Kannada Version Grows but Overall business Falls Kantara 2 Box Office: कांतारा की कमाई ₹100 करोड़ के पार, लेकिन यहां पर हो गया असली खेल, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKantara Chapter 1 Box Office Collection Day 2 Kannada Version Grows but Overall business Falls

Kantara 2 Box Office: कांतारा की कमाई ₹100 करोड़ के पार, लेकिन यहां पर हो गया असली खेल

Kantara Chapter 1 Box Office: फिल्म कांतारा का पहला पार्ट सुपरहिट रहा था, लेकिन क्या दूसरा पार्ट भी वही कमाल दिखा पाएगा जो पहली बार हुआ था। फिल्म के पार्ट-2 को दमदार ओपनिंग मिली थी, लेकिन दूसरे दिन बिजनेस घट गया।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 07:42 AM
Kantara A Legend Chapter 1 Day 2 Collection: ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म 'कांतारा - ए लीजेंड चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन कैसा हाल रहा, चलिए जानते हैं। ओपनिंग डे पर 61 करोड़ 85 लाख रुपये का धमाकेदार बिजनेस करने के बाद दूसरे ही दिन कमाई का ग्राफ नीचे आ गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के कन्नड़ वर्जन की कमाई पहले दिन की तुलना में बेहतर हुई है। बता दें कि गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को 'कांतारा ए लीजेंड चैप्टर 1' की कमाई सिर्फ 43 करोड़ 65 लाख रुपये रही।

कुल कमाई 100 करोड़ के पार

फिल्म की कमाई के आंकड़े 'सैकनिल्क' ने अपनी एक रिपोर्ट में साझा किए हैं। महज 2 दिनों में फिल्म की कुल कमाई 105 करोड़ 50 लाख रुपये हो चुकी है। जहां फिल्म की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई घटी है, वहीं फिल्म के कन्नड़ वर्जन की कमाई का ग्राफ ऊपर चढ़ता नजर आया है। कन्नड़ वर्जन ने पहले दिन जहां महज 1 करोड़ 95 लाख रुपये कमाए थे, वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई बढ़कर 2 करोड़ 65 लाख रुपये हो गई। बता दें कि फिल्म को IMDb पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है।

आसान नहीं होगी बजट रिकवरी

हालांकि बावजूद सारी चीजों के यह ध्यान में रखना जरूरी है कि बॉक्स ऑफिस पर अभी 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ मुकाबले के लिए वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' मौजूद है। वरुण-जान्हवी की फिल्म का बजट जहां महज 60 करोड़ रुपये है, वहीं कांतारा को प्रॉफिट जोन में आने के लिए कम से कम 125 करोड़ रुपये कमाने होंगे। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला है। बता दें कि कांतारा का पहला पार्ट 2022 में आया था और महज 16 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली थी।

बता दें कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कमाई का ग्राफ भी दूसरे दिन नीचे आया है। वरुण धवन और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, जबकि कांतारा चैप्टर 1 एक सीरियस फिल्म है, ऐसे में जहां दोनों ही फिल्मों के एक दूसरे का बिजनेस प्रभावित करने की संभावना कम है, लेकिन जनता को कम से कम फिल्म देखने जाने का प्लान बनाते वक्त एक अतिरिक्त विकल्प तो मिल ही जाता है।

