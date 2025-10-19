Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKantara Chapter 1 Box Office Collection Day 17 Rishab Shetty Rukmini Vasanth Film Friday Earring
Kantara Box Office Day 17: धनतेरस पर 'कांतारा' की छप्पर फाड़ कमाई, 500 करोड़ क्लब में हुई शामिल

Kantara Box Office Day 17: धनतेरस पर 'कांतारा' की छप्पर फाड़ कमाई, 500 करोड़ क्लब में हुई शामिल

संक्षेप: ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' की लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और लीड रोल भी प्ले किया है। इसी बीच 'कांतारा चैप्टर 1' के शनिवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं।

Sun, 19 Oct 2025 08:23 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Kantara Chapter 1 Box Office Day 17: ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर कहर ढाह रही है। साल 2022 में ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' के बाद ऋषभ इसके सीक्वल के साथ एक बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे हैं। ऋषभ ने 'कांतारा' का सीक्वल बनाने में 3 साल लगा दिए। साल 2022 के बाद 2 अक्टूबर, 2025 को 'कांतारा' का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ। ऋषभ की 'कांतारा चैप्टर 1' ने कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है। ऐसे में अब 'कांतारा चैप्टर 1' को रिलीज हुए आज 17 दिन हो गए हैं। इसी बीच 'कांतारा चैप्टर 1' के शनिवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया।

500 करोड़ क्लब में हुई शामिल

ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' की लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और लीड रोल भी प्ले किया है। ऐसे में अब इसके शनिवार के शुरुआती कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने 17वें दिन को खबर लिखने तक 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 506.25 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कांतारा चैप्टर 1' का कलेक्शन

डे 1: 61.85 करोड़ रुपये

डे 2: 45.40 करोड़ रुपये

डे 3: 55 करोड़ रुपये

डे 4: 63 करोड़ रुपये

डे 5: 31.25 करोड़ रुपये

डे 6: 34.25 करोड़ रुपये

डे 7: 25.25 करोड़ रुपये

डे 8: 20.50 करोड़ रुपये

डे 9: 22.25 करोड़ रुपये

डे 10: 39.00 करोड़ रुपये

डे 11: 39.75 करोड़ रुपये

डे 12: 13.35 करोड़ रुपये

डे 13: 14.15 करोड़ रुपये

डे 14: 10.5 करोड़ रुपये

डे 15: 8.85 करोड़ रुपये

डे 16: 8.50 करोड़ रुपये

डे 17: 12.50 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

कुल कलेक्शन: 506.25 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Kantara

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।