Kantara Box Office Day 16: बॉक्स ऑफिस पर अभी भी कहर ढाह रही है 'कांतारा', अब तक कर डाली इतनी कमाई

Kantara Box Office Day 16: बॉक्स ऑफिस पर अभी भी कहर ढाह रही है 'कांतारा', अब तक कर डाली इतनी कमाई

संक्षेप: 'कांतारा चैप्टर 1' ने कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है। ऐसे में अब 'कांतारा चैप्टर 1' को रिलीज हुए आज 16 दिन हो गए हैं। इसी बीच 'कांतारा चैप्टर 1' के शुक्रवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं।

Sat, 18 Oct 2025 07:46 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Kantara Chapter 1 Box Office Day 16: ऋषभ शेट्टी साल 2022 में ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' के बाद इसके सीक्वल के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गए हैं। ऋषभ ने 'कांतारा' का सीक्वल बनाने में 3 साल लगा दिए। साल 2022 के बाद 2 अक्टूबर, 2025 को 'कांतारा' का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ। 'कांतारा चैप्टर 1' ने कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है। ऐसे में अब 'कांतारा चैप्टर 1' को रिलीज हुए आज 16 दिन हो गए हैं। इसी बीच 'कांतारा चैप्टर 1' के शुक्रवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया।

शुक्रवार को भी हुई बंपर कमाई

ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' की लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और लीड रोल भी प्ले किया है। ऐसे में अब इसके शुक्रवार के शुरुआती कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने 16वें दिन को खबर लिखने तक 8.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 493.75 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कांतारा चैप्टर 1' का कलेक्शन

डे 1: 61.85 करोड़ रुपये

डे 2: 45.40 करोड़ रुपये

डे 3: 55 करोड़ रुपये

डे 4: 63 करोड़ रुपये

डे 5: 31.25 करोड़ रुपये

डे 6: 34.25 करोड़ रुपये

डे 7: 25.25 करोड़ रुपये

डे 8: 20.50 करोड़ रुपये

डे 9: 22.25 करोड़ रुपये

डे 10: 39.00 करोड़ रुपये

डे 11: 39.75 करोड़ रुपये

डे 12: 13.35 करोड़ रुपये

डे 13: 14.15 करोड़ रुपये

डे 14: 10.5 करोड़ रुपये

डे 15: 8.85 करोड़ रुपये

डे 16: 8.50 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

कुल कलेक्शन: 493.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Kantara

