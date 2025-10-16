Kantara Box Office Day 14: 'कांतारा' बनी साल 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, जानें कौन है पहले नंबर पर
Kantara Chapter 1 Box Office Day 14: ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर राज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हैं। साल 2022 में ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' के बाद इसके सीक्वल के साथ ऋषभ शेट्टी बॉक्स ऑफिस पर छा गए हैं। ऋषभ ने 'कांतारा' का सीक्वल बनाने में 3 साल लगा दिए। साल 2022 के बाद 2 अक्टूबर, 2025 को 'कांतारा' का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ। 'कांतारा चैप्टर 1' ने कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है। ऐसे में अब 'कांतारा चैप्टर 1' को रिलीज हुए आज 14 दिन हो गए हैं। इसी बीच 'कांतारा चैप्टर 1' के बुधवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया।
बुधवार की कमाई
ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' की लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और लीड रोल भी प्ले किया है। ऐसे में अब इसके बुधवार के शुरुआती कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने 14वें दिन को खबर लिखने तक 10.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 475.90 करोड़ रुपये हो गया है।
डे वाइज देखें 'कांतारा चैप्टर 1' का कलेक्शन
डे 1: 61.85 करोड़ रुपये
डे 2: 45.40 करोड़ रुपये
डे 3: 55 करोड़ रुपये
डे 4: 63 करोड़ रुपये
डे 5: 31.25 करोड़ रुपये
डे 6: 34.25 करोड़ रुपये
डे 7: 25.25 करोड़ रुपये
डे 8: 20.50 करोड़ रुपये
डे 9: 22.25 करोड़ रुपये
डे 10: 39.00 करोड़ रुपये
डे 11: 39.75 करोड़ रुपये
डे 12: 13.35 करोड़ रुपये
डे 13: 14.15 करोड़ रुपये
डे 14: 10.00 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)
कुल कलेक्शन: 475.90 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
वहीं, दूसरी तरफ 'कांतारा चैप्टर 1' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो दुनिया भर में ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 670 करोड़ की धमाकेदार कमाई कर साल 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। विकी कौशल की 'छावा' 807.91 करोड़ का कलेक्शन कर नंबर 1 पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही 'कांतारा चैप्टर 1' इसे भी पीछे छोड़ देगी।
