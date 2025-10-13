Hindustan Hindi News
Kantara Box Office Day 12: सोमवार को भी 'कांतारा' ने की छप्पर फाड़ कमाई, हो गया इतना टोटल

साल 2022 के बाद 2 अक्टूबर, 2025 को 'कांतारा' का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ। 'कांतारा चैप्टर 1' ने कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है। ऐसे में अब 'कांतारा चैप्टर 1' को रिलीज हुए आज 12 दिन हो गए हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 10:32 PM
Kantara Chapter 1 Box Office Day 12: ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर राज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हैं। साल 2022 में ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' के बाद इसके सीक्वल के साथ ऋषभ शेट्टी बॉक्स ऑफिस पर छा गए हैं। ऋषभ ने 'कांतारा' का सीक्वल बनाने में 3 साल लगा दिए। साल 2022 के बाद 2 अक्टूबर, 2025 को 'कांतारा' का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ। 'कांतारा चैप्टर 1' ने कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है। ऐसे में अब 'कांतारा चैप्टर 1' को रिलीज हुए आज 12 दिन हो गए हैं। इसी बीच 'कांतारा चैप्टर 1' के सोमवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया।

2025 की इस बड़ी फिल्म को छोड़ा पीछे

ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' की लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और लीड रोल भी प्ले किया है। इस फिल्म के साथ वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी सेम डे रिलीज हुई है। हालांकि, 'कांतारा चैप्टर 1' को इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में अब इसके सोमवार के शुरुआती कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने 12वें दिन को खबर लिखने तक 13.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 396.65 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कांतारा चैप्टर 1' का कलेक्शन

डे 1: 61.85 करोड़ रुपये

डे 2: 45.40 करोड़ रुपये

डे 3: 55 करोड़ रुपये

डे 4: 63 करोड़ रुपये

डे 5: 31.25 करोड़ रुपये

डे 6: 34.25 करोड़ रुपये

डे 7: 25.25 करोड़ रुपये

डे 8: 20.50 करोड़ रुपये

डे 9: 22.25 करोड़ रुपये

डे 10: 39.00 करोड़ रुपये

डे 11: 39.75 करोड़ रुपये

डे 12: 13.50 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

कुल कलेक्शन: 451.90 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Kantara

