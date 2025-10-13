कांतारा-2 ने तोड़ा 'बाहुबली' और 'सालार' का रिकॉर्ड, आमिर-रजनीकांत की इन फिल्मों को भी पछाड़ा

Kantara Chapter 1 box office: भारतीय बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1, कमाई के मामले में आमिर खान से लेकर रजनीकांत तक की फिल्मों को पछाड़ा।

साउथ की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार आगे बढ़ रही है। फिल्म का पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर हिट रहा था, और अब दूसरा पार्ट भी गोली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 'सालार - पार्ट 1' और 'बाहुबली - द बिगनिंग' को लाइफटाइम कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ चुकी है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म रविवार तक 438 करोड़ 42 लाख रुपये कमा चुकी है और अभी भी इसकी प्रतिदिन की कमाई काफी शानदार जा रही है।

कांतारा - चैप्टर 1 की इस हफ्ते की कमाई कांतारा - चैप्टर 1 की इस वीकेंड की कमाई की बात करें तो बीते शुक्रवार को इसने 22 करोड़ 25 लाख रुपये कमाए थे। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शनिवार की कुल कमाई 39 करोड़ रुपये रही और वहीं रविवार को इसका कुल कलेक्शन 39 करोड़ 77 लाख रुपये रहा। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को फिल्म की कमाई में 75.28% की ग्रोथ देखने को मिली लेकिन रविवार को कमाई का ग्राफ सिर्फ 1.97% ऊपर गया। इसके साथ ही इस फिल्म ने 'सालार - पार्ट 1' और 'बाहुबली - द बिगनिंग' को पछाड़ दिया है।

कांतारा ने तोड़े इन बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड बता दें कि बाहुबली द बिगनिंग की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नेट कमाई 420 करोड़ रुपये रही थी वहीं सालार - पार्ट 1 ने कुल मिलाकर 406 करोड़ 45 लाख रुपये कमाए थे। इसके अलावा ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने आमिर खान की दंगल (387.38 करोड़), रजनीकांत की जेलर (348.55 करोड़) और रणबीर कपूर की संजू (342.57 करोड़) को भी लाइफटाइम कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि कांतारा - चैप्टर 1 अभी भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है, ऐसे में देखना यह है कि इसका कुल कलेक्शन कितना रहता है।