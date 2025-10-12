Kantara Box Office Day 10: शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा' ने लगाई दहाड़, 2025 की इस बड़ी फिल्म को छोड़ा पीछे

ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' की लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और लीड रोल भी प्ले किया है। 'कांतारा चैप्टर 1' के शनिवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं।

Kantara Chapter 1 Box Office Day 10: ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर राज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हैं। साल 2022 में ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' के बाद इसके सीक्वल के साथ ऋषभ शेट्टी बॉक्स ऑफिस पर छा गए हैं। ऋषभ ने 'कांतारा' का सीक्वल बनाने में 3 साल लगा दिए। साल 2022 के बाद 2 अक्टूबर, 2025 को 'कांतारा' का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ। 'कांतारा चैप्टर 1' ने कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है। ऐसे में अब 'कांतारा चैप्टर 1' को रिलीज हुए आज दस दिन हो गए हैं। इसी बीच 'कांतारा चैप्टर 1' के शनिवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया।

2025 की इस बड़ी फिल्म को छोड़ा पीछे ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' की लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और लीड रोल भी प्ले किया है। इस फिल्म के साथ वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी सेम डे रिलीज हुई है। हालांकि, 'कांतारा चैप्टर 1' को इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा। 10 वें दिन के कलेक्शन के साथ ही 'कांतारा चैप्टर 1' ने इसी साल रिलीज हुई सैयारा के इंडिया नेट कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, जिसने 329.2 करोड़ की कमाई की थी। इसके साथ ही कांतारा अब इस साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है।

10वें दिन 'कांतारा' की सुनामी के आगे बह गई ये फिल्म ऋषभ 'कांतारा चैप्टर 1' की ऐसी कहानी लेकर आई जो 5000 साल से भी पुरानी किवदंतियों पर आधारित है। 125 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'कांतारा चैप्टर 1' ने ओपनिंग डे पर 61.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके शनिवार के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने 10वें दिन को खबर लिखने तक 37.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 396.65 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कांतारा चैप्टर 1' का कलेक्शन डे 1: 61.85 करोड़ रुपये

डे 2: 45.40 करोड़ रुपये

डे 3: 55 करोड़ रुपये

डे 4: 63 करोड़ रुपये

डे 5: 31.25 करोड़ रुपये

डे 6: 34.25 करोड़ रुपये

डे 7: 25.25 करोड़ रुपये

डे 8: 20.50 करोड़ रुपये

डे 9: 22.25 करोड़ रुपये

डे 10: 37.00 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)