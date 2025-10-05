कांतारा चैप्टर 1 ने 4 दिन में की 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई, रविवार को ऐसा था SSKTK का हाल
कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को रिलीज हुए चार दिन हो चुके हैं। चार दिनों में कांतारा चैप्टर 1 ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आइए जानते हैं रविवार को कैसा रहा दोनों फिल्मों का हाल।
वरुण धवन और रोहित सराफ की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 02 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर हुए इस क्लैश में ऋषभ की फिल्म वरुण धवन की फिल्म से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ने चार दिन में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।
कांतारा चैप्टर 1 साल 2025 की ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर रजनीकांत की फिल्म कुली (65 करोड़) और दूसरे नंबर पर पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी (63.75 करोड़) है।
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस
sacnilk.com के मुताबिक, रात 9 बजे के आंकड़ों के हिसाब से फिल्म ने रविवार को 55.47 करोड़ (सभी भाषाओं) की कमाई की है। फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़, दूसरे दिन 45.4 करोड़ और तीसरे दिन 55 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह फिल्म ने चार दिन में 217.72 करोड़ की कमाई कर ली है।
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस
वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने चार दिन में केवल 29.53 करोड़ की कमाई की है। पहले दिन फिल्म ने 9.25 करोड़, दूसरे दिन 5.5 करोड़, तीसरे दिन 7.5 करोड़ और चौथे दिन यानी रविवार को 7.28 करोड़ की कमाई की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।