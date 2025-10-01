Kantara Chapter 1 Advance Booking First Day Box Office Collection Budget and Screens Kantara Chapter 1: एडवांस बुकिंग में ही हो जाएगा खेल, रिलीज से पहले ही लागत निकाल लेगी फिल्म?, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKantara Chapter 1 Advance Booking First Day Box Office Collection Budget and Screens

Kantara Chapter 1: एडवांस बुकिंग में ही हो जाएगा खेल, रिलीज से पहले ही लागत निकाल लेगी फिल्म?

Kantara Chapter 1 Advance Booking: कांतारा चैप्टर 1 रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में ही धड़ाधड़ नोट छाप रही है। फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकता है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 06:35 AM
share Share
Follow Us on
Kantara Chapter 1: एडवांस बुकिंग में ही हो जाएगा खेल, रिलीज से पहले ही लागत निकाल लेगी फिल्म?

ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल 'कांतारा - चैप्टर 1' थिएटर्स में 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। पहले पार्ट की तुलना में इस फिल्म को बनाने में अच्छा-खासा पैसा खर्च किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि फिल्म रिलीज से पहले ही अपनी लागत बड़ी आसानी से निकाल लेगी। फिल्म का पहला पार्ट तकरीबन 15 करोड़ रुपये में बना था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये के लगभग कमा लिए थे। अब पार्ट-2 को बनाने में मेकर्स ने 125 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पिछले पार्ट की तुलना में इस बार VFX पर भी काफी खर्च किया गया है।

अभी तक कितने करोड़ कमा चुकी?

फिल्मों की कमाई के आंकड़े जारी करने वाले प्लेटफॉर्म सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 'कांतारा - चैप्टर 1' अभी तक एडवांस बुकिंग के जरिए ही करीब 30 करोड़ रुपये कमा चुकी है। फिल्म की रिलीज से 2 दिन पहले 2D के अलावा IMAX, 4DX और DOLBY CINE वर्जन के लिए भी बुकिंग खोल दी गई है। कन्नड़ के अलावा इसे तेलुगू, तमिल, हिंदी, मलयालम और अंग्रेजी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। बात कमाई के आंकड़ों की करें तो इसे सबसे तगड़ा रिस्पॉन्स कन्नड़ और तेलुगू वर्जन से मिल रहा है।

रिलीज से पहले निकाल लेगी लागत?

फिल्म के अभी तक 6 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और पहले दिन इसके 18 हजार 900 शोज चलाए जाएंगे। फिल्म खबर लिखे जाने तक लगभग 30 करोड़ कमा चुकी है और इसके अलावा अभी म्यूजिक और डिजिटल राइट्स से हुई कमाई के आंकड़े सामने आना अभी बाकी है। माना यह जा रहा है कि फिल्म रिलीज से पहले ही अपनी लागत अलग-अलग जगहों से मिलाकर कवर कर लेगी, लेकिन जहां तक बात है प्रॉफिट की तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह फिल्म भी मेकर्स को मालामाल करने वाली है। बता दें कि फिल्म के ट्रेलर को काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन वो क्रेज प्रॉफिट में कितना कनवर्ट हो सकेगा, यह तो हमें वक्त ही बताएगा।

Kantara

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।