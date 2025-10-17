Kantara Chapter 1 Box Office: 500 करोड़ के पास पहुंची ऋषभ की कांतारा, 15वें दिन हुई इतनी कमाई

संक्षेप: ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 500 करोड़ कमाने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। 15 दिनों में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ के पार होगी।

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 दो अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 15 दिन हो गए हैं और भारत में ये फिल्म जल्द ही 500 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। कांतारा ने अहान पांडे की फिल्म सैयारा को कमाई के मामले में (भारत में) पीछे छोड़ दिया है। सैयारा इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म कही जा रही थी।

फिल्म की दूसरे हफ्ते की कमाई sacnilk.com के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी की कांतारा ने 15 दिन में 485.40 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने गुरुवार यानी 16 अक्टूबर को 9 करोड़ की कमाई की थी। 15 अक्टूबर को फिल्म ने 10.5 करोड़, 14 अक्टूबर को 14.15 करोड़, 13 अक्टूबर को 13.35 करोड़, 12 अक्टूबर को 39.75 करोड़, 11 अक्टूबर को 39 करोड़ और 10 अक्टूबर को 22. 25 करोड़ की कमाई की थी।

सैयारा को छोड़ा पीछे फिल्म के पहले हफ्ते की कमाई की बात करें तो फिल्म ने पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म ने कमाई के मामले में सैयारा को पीछे छोड़ दिया है। सैयारा ने भारत में 329.2 करोड़ की कमाई की थी। सैयारा इस साल की सबसे हिट फिल्मों में से एक है।