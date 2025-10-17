Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKantara Box Office Collection Day 15 Rishabh Shetty Films Inches Closer to 500 Crore Club earns 9 crore on thursday
Kantara Chapter 1 Box Office: 500 करोड़ के पास पहुंची ऋषभ की कांतारा, 15वें दिन हुई इतनी कमाई

Kantara Chapter 1 Box Office: 500 करोड़ के पास पहुंची ऋषभ की कांतारा, 15वें दिन हुई इतनी कमाई

संक्षेप: ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 500 करोड़ कमाने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। 15 दिनों में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ के पार होगी। 

Fri, 17 Oct 2025 05:55 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 दो अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 15 दिन हो गए हैं और भारत में ये फिल्म जल्द ही 500 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। कांतारा ने अहान पांडे की फिल्म सैयारा को कमाई के मामले में (भारत में) पीछे छोड़ दिया है। सैयारा इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म कही जा रही थी।

फिल्म की दूसरे हफ्ते की कमाई

sacnilk.com के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी की कांतारा ने 15 दिन में 485.40 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने गुरुवार यानी 16 अक्टूबर को 9 करोड़ की कमाई की थी। 15 अक्टूबर को फिल्म ने 10.5 करोड़, 14 अक्टूबर को 14.15 करोड़, 13 अक्टूबर को 13.35 करोड़, 12 अक्टूबर को 39.75 करोड़, 11 अक्टूबर को 39 करोड़ और 10 अक्टूबर को 22. 25 करोड़ की कमाई की थी।

सैयारा को छोड़ा पीछे

फिल्म के पहले हफ्ते की कमाई की बात करें तो फिल्म ने पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म ने कमाई के मामले में सैयारा को पीछे छोड़ दिया है। सैयारा ने भारत में 329.2 करोड़ की कमाई की थी। सैयारा इस साल की सबसे हिट फिल्मों में से एक है।

कांतारा के बारे में

कांतारा एक पौराणिक एक्शम ड्रामा फिल्म है। कांतारा चैप्टर 1 साल 2022 में आई फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है। इस फिल्म में डायरेक्शन के साथ-साथ ऋषभ शेट्टी लीड रोल में भी नजर आए हैं। वहीं, फिल्म के अंत में इस फिल्म का अगला पार्ट भी कंफर्म कर दिया गया है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kantara

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।