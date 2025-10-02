Kantara A Legend Chapter 1 Review in Hindi The prequel to Rishabh Shetty National Award winning movie Kantara ‘कांतारा चैप्टर 1’ - सिनेमाघरों में देखने लायक है या नहीं? पढ़ें फिल्म का रिव्यू, Bollywood Hindi News - Hindustan
'कांतारा चैप्टर 1' - सिनेमाघरों में देखने लायक है या नहीं? पढ़ें फिल्म का रिव्यू

Kantara Chapter 1 Review in Hindi: यहां ‘कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1’ का हिंदी में रिव्यू दिया गया है और वो भी बिना स्पॉइलर के। फिल्म देखने से पहले ये रिव्यू जरूर पढ़ लें।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 02:01 PM
‘कांतारा चैप्टर 1’ - सिनेमाघरों में देखने लायक है या नहीं? पढ़ें फिल्म का रिव्यू

साल 2022 में आई ‘कंतारा’ का प्रीक्वल ‘कंतारा: ए लीजेंड चैप्टर-1’ सिनेमाघरों रिलीज हो गया है। 70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में ऋषभ शेट्टी को ‘कांतारा’ के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवॉर्ड मिला था। ऐसे में लोगों को ‘कंतारा: ए लीजेंड चैप्टर-1’ से बहुत उम्मीदें हैं। आइए आपको बताते हैं कि ‘कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर-1’ लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं?

रिव्यू- कंतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1

डायरेक्टर - ऋषभ शेट्टी

एक्टर - ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया, जयराम

जॉनर - पीरियड एक्शन ड्रामा

रेटिंग - ⭐⭐⭐ (3/5)

कहानी

‘कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1’ में हमें लगभग 1500 साल पहले की कहानी दिखाई गई है। इसकी कहानी कदंब वंश और एक आदिवासी योद्धा बर्मे (ऋषभ शेट्टी) के इर्द-गिर्द घूमती है। बर्मे अपनी जमीन, परंपराओं और लोगों की रक्षा के लिए बंगरा राज्य के राजा कुलशेखर (गुलशन देवैया) से भिड़ जाता है। यह सिर्फ राजा और आदिवासियों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि प्रकृति बनाम सत्ता, विश्वास बनाम अहंकार और परंपरा बनाम लालच के टकराव की कहानी है।

अभिनय

ऋषभ शेट्टी ने बर्मे के किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय खासकर ट्रांस और दैवीय शक्ति वाले सीन में रोंगटे खड़े कर देता है। रुक्मिणी वसंत ने कनकावती के रूप में दिल छू लेने वाला अभिनय किया है। वो सिर्फ हीरो की प्रेमिका नहीं, बल्कि कहानी की अहम कड़ी हैं। गुलशन देवैया ने राजा के किरदार में अपने खलनायकी अंदाज से इंप्रेस किया है।

सिनेमाघरों में देखने लायक है ये फिल्म?

फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके विजुअल ट्रीट्स हैं। जंगल, युद्ध, धार्मिक अनुष्ठान – सब कुछ इतना असली और शानदार है कि बड़े पर्दे पर मजा दुगुना हो जाता है।

म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर

बी. अजनीश लोकनाथ का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। हर ढोल, हर मंत्र आपको उस दौर में ले जाता है। हालांकि, फिल्म में दिलजीत दोसांझ के गाने के साथ न्याय नहीं किया गया है। प्रमोशंस के दौरान इस गाने का जितना इस्तेमाल किया गया उतना इस्तेमाल फिल्म के अंदर नहीं दिखा।

फिल्म की ताकत

क्लाइमैक्स में जो 20 मिनट का सीक्वेंस है, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म में कर्नाटक की भूत कोला परंपरा को बिना छेड़छाड़ के दिखाया गया है और ये फिल्म को और भी खास बनाता है।

कमजोरियां

फिल्म का पहला पार्ट सिर्फ कहानी सेट करने में लगा दिया गया है जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी स्लो लगती है। कुछ कॉमेडी सीन्स जबरदस्ती डाले गए थे। कहीं-कहीं डायलॉग्स कन्नड़ में ही थे। नीचे सबटाइटल्स दिए गए थे, लेकिन वो इतने छोटे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जा रहा है।

देखना चाहिए या नहीं?

‘कंतारा: ए लीजेंड चैप्टर-1’ एक ऐसी फिल्म है जिसके वीएफएक्स बहुत शानदार हैं, लोक संस्कृति को खूबसूरती से दिखाया गया है और ऋषभ शेट्टी ने गजब की परफॉर्मेंस दी है। कहानी थोड़ी स्लो है, लेकिन जब फिल्म स्पीड पकड़ती है, तो आपको बांधकर रखती है।

