Advance Booking: 'कांतारा चैप्टर 1' की दीवानगी, हाथों हाथ बिक रहे टिकट, 3 दिन में कमाए इतने करोड़

Kantara A Legend Chapter 1 Advance Booking: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और फिल्म के लिए दीवानगी का आलम यह है कि सिर्फ तीन दिन में इसने ताबड़तोड़ कमाई कर ली है।

Kantara: A Legend Chapter-1 Advance Booking: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा - ए लीजेंड चैप्टर 1' के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और इस फिल्म को पहले पार्ट से भी ज्यादा क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। साल 2022 में आई फिल्म 'कांतारा' एक ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। महज 16 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 400 करोड़ रुपये के आसपास रहा था। वहीं अब जब इसकी प्रीक्वल फिल्म (कांतारा - ए लीजेंड चैप्टर 1) रिलीज होने जा रही है, तो दर्शकों का एक्साइटमेंट देखते ही बन रहा है। इस मूवी के लिए दबाकर एडवांस बुकिंग की जा रही है।

अभी तक बिक चुके हैं कितने टिकट? फिल्म को प्रीक्वल को लेकर मेकर्स काफी कॉन्फिडेंट हैं। फिल्म की रिलीज वाले दिन देश भर में 'कांतारा - चैप्टर 1' के 5195 शोज चलाए जाएंगे। इसके बाद फिल्म को मिले रिस्पॉन्स के आधार पर डिस्ट्रिब्यूटर्स इन शोज को घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि स्क्रीन काउंट कम होने की संभावना है। सैकनिल्क ने फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि खबर लिखे जाने तक फिल्म के 131491 टिकट बिक चुके हैं।

कितनी हुई फिल्म की एडवांस बुकिंग? फिल्म के पिछले पार्ट के क्रेज को ध्यान में रखते हुए ऋषभ शेट्टी ने "कांतारा - चैप्टर 1" को कन्नड़ के अलावा तेलुगू, तमिल, हिंदी और मलयालम में भी रिलीज करने का फैसला किया है। हालांकि रिलीज डेट पर दर्शकों को यह फिल्म 2D में ही देखने मिलेगी। बात कमाई की करें तो ब्लॉक सीटों के साथ अभी तक 'कांतारा - ए लीजेंड चैप्टर 1' एडवांस बुकिंग से अभी तक 8 करोड़ 11 लाख रुपये की कमाई कर चुकी है। वक्त के साथ यह आंकड़ा और ऊपर जाता दिखाई पड़ सकता है।