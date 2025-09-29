Kantara A Legend Chapter 1 Advance Booking First Day Collection Rishab Shetty Rocks Advance Booking: 'कांतारा चैप्टर 1' की दीवानगी, हाथों हाथ बिक रहे टिकट, 3 दिन में कमाए इतने करोड़, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKantara A Legend Chapter 1 Advance Booking First Day Collection Rishab Shetty Rocks

Advance Booking: 'कांतारा चैप्टर 1' की दीवानगी, हाथों हाथ बिक रहे टिकट, 3 दिन में कमाए इतने करोड़

Kantara A Legend Chapter 1 Advance Booking: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और फिल्म के लिए दीवानगी का आलम यह है कि सिर्फ तीन दिन में इसने ताबड़तोड़ कमाई कर ली है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 05:55 AM
share Share
Follow Us on
Advance Booking: 'कांतारा चैप्टर 1' की दीवानगी, हाथों हाथ बिक रहे टिकट, 3 दिन में कमाए इतने करोड़

Kantara: A Legend Chapter-1 Advance Booking: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा - ए लीजेंड चैप्टर 1' के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और इस फिल्म को पहले पार्ट से भी ज्यादा क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। साल 2022 में आई फिल्म 'कांतारा' एक ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। महज 16 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 400 करोड़ रुपये के आसपास रहा था। वहीं अब जब इसकी प्रीक्वल फिल्म (कांतारा - ए लीजेंड चैप्टर 1) रिलीज होने जा रही है, तो दर्शकों का एक्साइटमेंट देखते ही बन रहा है। इस मूवी के लिए दबाकर एडवांस बुकिंग की जा रही है।

अभी तक बिक चुके हैं कितने टिकट?

फिल्म को प्रीक्वल को लेकर मेकर्स काफी कॉन्फिडेंट हैं। फिल्म की रिलीज वाले दिन देश भर में 'कांतारा - चैप्टर 1' के 5195 शोज चलाए जाएंगे। इसके बाद फिल्म को मिले रिस्पॉन्स के आधार पर डिस्ट्रिब्यूटर्स इन शोज को घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि स्क्रीन काउंट कम होने की संभावना है। सैकनिल्क ने फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि खबर लिखे जाने तक फिल्म के 131491 टिकट बिक चुके हैं।

कितनी हुई फिल्म की एडवांस बुकिंग?

फिल्म के पिछले पार्ट के क्रेज को ध्यान में रखते हुए ऋषभ शेट्टी ने "कांतारा - चैप्टर 1" को कन्नड़ के अलावा तेलुगू, तमिल, हिंदी और मलयालम में भी रिलीज करने का फैसला किया है। हालांकि रिलीज डेट पर दर्शकों को यह फिल्म 2D में ही देखने मिलेगी। बात कमाई की करें तो ब्लॉक सीटों के साथ अभी तक 'कांतारा - ए लीजेंड चैप्टर 1' एडवांस बुकिंग से अभी तक 8 करोड़ 11 लाख रुपये की कमाई कर चुकी है। वक्त के साथ यह आंकड़ा और ऊपर जाता दिखाई पड़ सकता है।

सिर्फ तीन दिन में कर दिया कमाल!

कांतारा की एडवांस बुकिंग कन्नड़ वर्जन के लिए 26 सितंबर को ही शुरू कर दी गई थी। वहीं हिंदी, मलयालम और बाकी वर्जन्स के लिए इसे 28 सितंबर से शुरू किया गया। इतने कम वक्त में फिल्म ने कमाई के मामले में किया कमाल बता रहा है कि दर्शक फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन क्या रिलीज के बाद भी कमाई की यह रफ्तार कायम रहेगी? यह तो जल्द ही पता चल जाएगा। बता दें कि थिएटर्स में यह फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है।

Kantara

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।