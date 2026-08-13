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यश की टॉक्सिक का ट्रेलर देख भड़की एक्ट्रेस, कहा- हम आपको कर्नाटक छोड़ने पर मजबूर कर देंगे

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Yash Toxic: कन्नड़ एक्ट्रेस ऋषिका सिंह ने 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की आलोचना की और फिल्म के इंटीमेट सीन्स को लेकर यश से सवाल किया। 

Actor Risheekaa Singh targets Yash over Toxic
एक्ट्रेस ऋषिका सिंह ने 'टॉक्सिक' को लेकर यश पर साधा निशाना

कन्नड़ एक्ट्रेस ऋषिका सिंह ने यश की आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें फिल्म के कुछ रोमांटिक और इंटीमेट सीन्स पर आपत्ति जताई है।

क्यों जताई आपत्ति?

ऋषिका ने कहा कि उन्हें ट्रेलर देखकर निराशा हुई। उन्होंने यश से कहा कि वह एक पति और पिता हैं इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वह महिलाओं का ज्यादा सम्मान करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषिका ने यह भी कहा, ‘अगर महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया, तो हम आपको कर्नाटक छोड़ने पर मजबूर कर देंगे।’ वहीं वीडियो के अंत में एक्ट्रेस ने कई बार कहा, ‘मैं टॉक्सिक हूं।’

यश के फैंस ने किया ट्रोल

ऋषिका का वीडियो वायरल होने के बाद यश के फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि फिल्म में कलाकारों ने अपनी सहमति से इन दृश्यों को शूट किया है, ऐसे में एक काल्पनिक फिल्म के सीन्स पर इस तरह आपत्ति जताना कितना सही है।

कुछ लोगों ने ‘टॉक्सिक’ में काम करने वाली दूसरी महिला कलाकारों के बयानों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, इन अभिनेत्रियों ने यश और फिल्म की टीम के साथ काम करने के अपने अनुभव को अच्छा बताया था। वहीं, कुछ यूजर्स ने ऋषिका की पुरानी फिल्मों और फोटोशूट्स की तस्वीरें शेयर कर उनके विरोध पर सवाल उठाए।

कौन हैं ऋषिका सिंह?

ऋषिका सिंह मशहूर फिल्ममेकर राजेन्द्र सिंह बाबू की बेटी हैं। उन्होंने ‘कल्ला मल्ला सुल्ला’, ‘बेंकी बीरुगाली’, ‘कांतिरावा’ और ‘थुंटारू’ जैसी कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। वह ‘बिग बॉस कन्नड़’ के पहले सीजन में भी नजर आ चुकी हैं।

‘टॉक्सिक’ के बारे में

‘टॉक्सिक’ का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है और फिल्म में यश लीड रोल में हैं। फिल्म अपने बड़े बजट, एक्शन और शानदार विजुअल्स को लेकर पहले से चर्चा में है। यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी और 26 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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