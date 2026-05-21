कंगना रनौत को मंगलसूत्र और हरी चूड़ियां पहने देख फैंस हैरान, पूछ रहे- शादी कब हुई?
सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कंगना रनौत के गले में एक मंगलसूत्र और हाथों में हरी चूड़ियां नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद फैंस कह रहे हैं कि लगता है कंगना ने शादी कर ली है।
बीजेपी लीडर और एक्ट्रेस कंगना रनौत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कंगना रनौत के गले में मंगलसूत्र नजर आ रहा है। वीडियो देख कंगना के फैंस हैरान है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कंगना रनौत ने शादी कर ली है? इस वारल वीडियो और फैंस के सवालों पर अभी कंगना का कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि, कहा जा रहा है कि ये कंगना की अगली फिल्म क्वीन 2 का लुक है।
मंगलसूत्र में कंगना रनौत का वीडियो वायरल
Viral Bhayani के इंस्टा पेज पर कंगना रनौत का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कंगना रनौत को एक घर से निकलते देखा जा सकता है। कंगना रनौत पिंक सूट में हैं, उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ है। उनके गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरे रंग की चूड़ियां नजर आ रही हैं। कंगना रनौत ने बिंदी भी लगाई हुई है। घर से निकल कर कंगना अपनी कार में बैठ जाती है।
लोगों ने पूछा- कंगना ने शादी कब कर ली?
कंगना का वीडियो वायरल होने के बाद उनके फैंस हैरान हैं। कमेंट सेक्शन में जहां कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या कंगना रनौत ने गुपचुप शादी रचा ली है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये कंगना का उनकी अगली फिल्म क्वीन 2 के लिए लुक है। एक यूजर ने लिखा- मंगलसूत्र? क्या कंगना ने शादी कर ली है? एक दूसरे यूजर ने लिखा- इसने कब शादी कर ली? एक यूजर ने तो कंगना रनौत को शादी की बधाई तक दे डाली।
फिल्म की शूटिंग के लिए पहना मंगलसूत्र?
एक तरफ जहां कुछ लोगों का मानना है कि कंगना ने शादी कर ली, तो वहीं, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि कंगना रनौत अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। ये उसी फिल्म का लुक है। एक यूजर ने लिखा कंगना रनौत का क्वीन 2 का यही लुक होगा। एक ने लिखा- कंगना रनौत भारत भाग्य विधाता की शूटिंग के लिए इस लुक में नजर आ रही हैं।
क्वीन 2 की शुरू हो चुकी है शूटिंग
कंगना रनौत की बात करें तो जल्द ही उनकी फिल्म भारत भाग्य विधाता सिनेमाघरों नें रिलीज होगी। इस फिल्म की रिलीज के बीच कंगना रनौत की फिल्म क्वीन 2 की शूटिंग भी शुरू हो गई है। क्वीन 2 कंगना रनौत की साल 2013 में आई फिल्म क्वीन का सीक्वल होगी। क्वीन में कंगना रनौत के साथ एक्टर राजकुमार राव नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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