कंगना रनौत ने फिर किया अनन्या पांडे को ट्रोल? वायरल हो रहा एक्ट्रेस का वीडियो
कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद फैंस कह रहे हैं कि कंगना ने फिर से अनन्या पांडे को ट्रोल किया है। लोग कह रहे हैं कि इनकी ट्रोलिंग का अंदाज काफी अच्छा है।
कंगना रनौत उन हिरोइनों में से एक हैं जो बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। वो कभी भी अपने शब्दों को तोड़-मरोड़ के पेश नहीं करती हैं। अब कंगना रनौत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कंगना अनन्या पांडे को सारा अली खान और जाह्नवी कपूर से बेहतर एक्ट्रेस बताती नजर आ रही हैं। हालांकि, वीडियो पर लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि कंगना ने अनन्या को फिर से एक बार ट्रोल कर दिया है। फैंस कह रहे हैं कि कंगना के ट्रोल करने का अपना ही अंदाज है।
वायरल हो रहा कंगना रनौत का वीडियो
न्यूज18 के एक इवेंट में कंगना रनौत से पूछा गया कि उन्हें अनन्या , सारा और जाह्नवी कपूर में से कौन बेहतर एक्ट्रेस लगती है। इसपर कंगना रनौत ने अनन्या पांडे का नाम लिया। उन्होंने कहा- लेट्स गो विद अनन्या पांडे। इतना बोलने के बाद कंगना रनौत हंसने लगीं। यहां क्लिक करके देखें वायरल वीडियो।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
कंगना की हंसी पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा- कंगना साफ-साफ अनन्या को ट्रोल कर रही हैं। एक ने लिखा- आपका कटाक्ष पसंद आया। एक ने लिखा- कंगना की हंसी बहुत कुछ कह गई है। एक ने लिखा- मजा आएगा अगर कभी किसी फिल्म में ये दोनों साथ में किसी फिल्म में काम करेंगे।
अनन्या पांडे को कहा था बॉलीवुड बिंबो
बता दें, कंगना रनौत ने कपिल शर्मा के शो पर एक बार अनन्या पांडे को ट्रोल किया था। कपिल ने उनसे कहा था कि उनके हिसाब से बॉलीवुड बिंबो कौन होते हैं? इसपर कंगना ने कहा जो ये कहते हैं कि वो अपनी जुबान से अपनी नाक को छू सकती हैं, वो बॉलीवुड बिंबो होती हैं।
अनन्या अपने इस एक्ट पर हुई थीं ट्रोल
कंगना ने ये तंज अनन्या पर कसा था क्योंकि कपिल के शो में अनन्या ने कहा था कि उनका ये टैलेंट है कि वो अपनी जुबान से अपनी नाक को छो सकती हैं। अनन्या ने फिर वो एक्ट करके भी दिखाया। कंगना का वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई थी।
कंगना रनौत की बात करें तो वो आखिरी बार अपनी ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आई थीं। फिल्म में कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था। फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ कंगना रनौत ने फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। कंगना फिल्म की को-प्रोड्यूसर भी थीं। कंगना की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
