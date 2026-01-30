कंगना रनौत ने किया इस फिल्म को रिजेक्ट, विद्या बालन ने लपकी और बन गईं स्टार

संक्षेप: कंगना रनौत ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन एक फिल्म है जिसे करने से उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि इसके बाद विद्या बालन ने वो फिल्म की और मूवी सुपरहिट हो गई थी।

कई बार एक्टर्स करियर में ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी लाइफ को एक बड़े टर्निंग पॉइंट लेने से रोक देता है। आज हम आपको बताएंगे कैसे कंगना रनौत ने एक फिल्म का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन वही फिल्म जब विद्या बालन ने की तो उनकी किस्मत ही बदल गई। इतना ही नहीं विद्या के करियर की यह सक्सेसफुल फिल्म में से एक बन गई थी।

फिल्म रिजेक्ट करने पर क्या बोली थीं कंगना हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है द डर्टी पिक्चर। द डर्टी पिक्चर में विद्या ने सिल्क स्मिता का किरदार निभाया था। लेकिन विद्या से पहले कंगना को ये मूवी ऑफर हुई थी। कंगना ने खुद इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा था, 'मुझे इस रोल को नहीं करने का कोई पछतावा नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहती आई हूं कि द डर्टी पिक्चर एक शानदार फिल्म है। मुझे नहीं लगता कि मैं विद्या बालन से ज्यादा अच्छे ढंग से इसे निभा सकती थी। इस फिल्म में नो कमाल की हैं। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि मैं इस फिल्म से जुड़ी संभावनाओं को पहचान नहीं पाई थी।'

क्या थी फिल्म की स्टोरी फिल्म की बात करें तो इसकी स्टोरी एक छोटे शहर की लड़की की थी जो एक्टिंग करने का अपना सपना पूरा करना चाहती है और इस दौरान वह कैसे बोल्ड रोल करने लगीं और कैसे विवादों में फंसी और फिर अकेलेपन का सामना किया। इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।

मिलन लूथरिया द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म को रजत अरोड़ा ने लिखा था। वहीं एकता कपूर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। फिल्म में विद्या बालन के अलावा इमरान हाशमी, तुषार कपूर और नसीरुद्दीन शाह भी थे।