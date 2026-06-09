कंगना रनौत को अब तैयार होने और स्लीवलेस पहनने में भी लगता है डर, बोलीं- जबसे राजनीति में आई हूं…
कंगना रनौत को किससे डर लगता है? गेस कर सकते हैं आप? उन्होंने बताया कि वह रोज किसी ना किसी डर या सेल्फ डाउट का सामना करती हैं। जरूरी नहीं कि यह बड़ा हो। कोई छोटी बात भी हो सकती है।
कंगना रनौत की पब्लिक इमेज काफी बोल्ड और बिंदास है। उन्हें देखकर लगता नहीं है कि किसी भी चीज से डर लगता होगा। हालांकि सच्चाई इससे अलग है। उनसे जब पूछा गया कि क्या मन में कभी डाउट या डर आता है तो कंगना ने सरप्राइजिंग जवाब दिया। हालांकि इससे हम सब ही रिलेट करेंगे। कंगना ने बताया कि राजनीति में आने के बाद उन्हें कई बार बहुत छोटी बातों पर डर लगता है, जैसे क्या स्लीवलेस पहनना ठीक है?
कंगना ने बताया सेल्फ डाउट
कंगना इंडिया टुडे से बात कर रही थीं। उनसे पूछा गया कि बहादुरी से बोलने के अलावा कुछ है जिससे उन्हें डर लगा हो। इस पर कंगना ने बिना बताया कि उन्हें अक्सर सेल्फ डाउट से निपटना पड़ता है। कंगना जवाब देती हैं, ‘आपको किसी भी चीज से डर लग सकता है। ऐसा नहीं कि यह बहुत बड़ी ही चीज हो। छोटी चीजें, जैसे क्या मैं किसी चीज के लिए अच्छी हूं? खासकर के पॉलीटिशियन के तौर पर मेरे नए काम में कि मेरे लिए सही तरीका क्या हो सकता है? क्या मैं बहुत एक्ट्रेस जैसी हूं? क्या मैं ज्यादा तैयार हो रही हूं? अगर मैं स्लीवलेस पहनूं तो क्या ठीक लगेगा? क्या मैं अच्छी तरह पेश आ रही हूं? या क्या ऐसा ही होना चाहिए?’
रोजाना कई डरों से निपटना पड़ता है
कंगना आगे बोलती हैं, 'इसलिए जाहिर सी बात है कि रोजाना कई चीजों पर कई सारे डर और डाउट्स हो सकते हैं। शायद लगातार रहने वाला कोई एक डर नहीं बल्कि रोजाना कई सारे डाउट्स, खासकर जब आप किसी नए काम में हूं।'
शादी पर कंगना के विचार
रीसेंटली अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कंगना ने लोगों को सलाह दी थी कि सोशल मीडिया के दिखावे से दूर रहकर अपनी जिंदगी के असली प्यार को पहचानें। उन्होंने कहा था कि वहां लोग घुटनों के बल पर बैठकर प्रपोज करते हैं और कई तरह के चोचले करते हैं। लोगों को इन पर नहीं जाना चाहिए।
कंगना का अपकमिंग प्रोजेक्ट
कंगना अपनी अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता का प्रमोशन कर रही हैं। उनकी यह फिल्म 12 जून को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में कंगना नर्स के रोल में है। फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कहानी 26/11 मुंबई आतंकी हमले के कामा अस्पताल की है। इसमें दिखाया गया है कि वहां के स्टाफ ने कैसे जान पर खेलकर बहादुरी और सूझबूझ से लोगों की जान बचाई थी। कंगना उनमें से ही एक नर्स के रोल में हैं जो मरीजों की हिफाजत के लिए डटी रही।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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