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खून पीती है, काले पर्दे लगाकर जादू करती है… कंगना रनौत को फिर याद आया पास्ट; बताया कैसे बदनाम किया गया

Apr 17, 2026 10:43 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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कंगना रनौत ने अपना पास्ट याद किया और बोलीं कि लोगों ने उनको बदनाम किया, चुड़ैल और काला जादू करने वाली कहा। अगर लोग ऐसा कर सकते हैं तो उन्हें किसी के बारे में क्यों अच्छा बोलना चाहिए।

खून पीती है, काले पर्दे लगाकर जादू करती है… कंगना रनौत को फिर याद आया पास्ट; बताया कैसे बदनाम किया गया

कंगना रनौत के रिलेशनशिप काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं। अब एक पॉडकास्ट में कंगना ने अपने पास्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बदनामी की गई और काले जादू के आरोप लगे। बता दें कि करियर की शुरुआत में उनका नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन के साथ जुड़ा था। इस रिश्ता काफी कड़वाहट के साथ खत्म हुआ। अध्ययन ने कंगना पर कई शॉकिंग आरोप लगाए थे और एफआईआर भी दर्ज करवी दी थी। हालांकि कंगना ने इस इंटरव्यू में किसी का नाम नहीं लिया।

जादू-टोने के लगे आरोप

कंगना एएनआई के पॉडकास्ट में थीं। उन्होंने बताया, 'मेरे एक्स जिसने मुझ पर केस किया था, उससे भी ऊपर कुछ खड़े थे कि चुड़ैल है। खून पीती है। काले कमरे में काले पर्दे लगाकर काला जादू करती है। तो विच-हंटिंग तो थी।' कंगना आगे बताती हैं, 'यह साफ जाहिर था कि उस वक्त विच-हंटिंग हो रही थी, मैं मुश्किल से 26-27 साल की रही होऊंगी। जब वो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो मैं उनकी तारीफ क्यों करूं...मेरे पास इसकी कुछ वजह नहीं है।'

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मुश्किल वक्त में ऐसे मिली ताकत

कंगना ने बताया कि उस मुश्किल वक्त को बहुत कठिनाइयों के साथ पार किया था। तब उनके करियर के अचीवमेंट्स ही थे जिसकी वजह से वह खुद को ताकत दे पाई थीं। खासतौर पर फिल्म क्वीन को जो तारीफ और कमाई मिली।

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अध्ययन ने लगाए थे ये आरोप

कंगना रनौत और अध्ययन सुमन के बीच साल 2008-09 के बीच डेटिंग शुरू हुई थी। दोनों ने तब पूजा भट्ट की फिल्म राज में साथ काम किया था। अध्ययन और कंगना का रिश्ता कुछ महीने ही चला। अध्ययन ने कंगना के खिलाफ केस भी फायल किया था। 2017 में उन्होंने कंगना के खिलाफ शॉकिंग बयान दिए थे। अध्ययन ने कहा था कि कंगना ने उन पर जादू-टोना करने की कोशिश की थी और पीरियड ब्लड मिलाकर खाना दिया था। अध्ययन ने यह भी बताया था कि कंगना ने एक रात काले कपड़े पहने थे और अजीब सी पूजा की थी। उनका दावा था कि कंगना ने उनको कमरे में बंद किया और कुछ मंत्र बोलने को कहा था। अध्ययन ने यह भी कहा था कि कंगना उन्हें रेग्युलर ऐस्ट्रोलॉजर के पास ले जाती थीं।

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अध्ययन भूल चुके पास्ट

हालांकि अध्ययन सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ चुके हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह पास्ट पर बात नहीं करना चाहते, आगे बढ़ चुके हैं। उस वक्त 20 साल के थे। उन्होंने कंगना की तारीफ भी की थी कि वह जो भी हैं अपनी मेहनत के दम पर हैं।

Kajal Sharma

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Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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Kangana Ranaut

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