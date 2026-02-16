Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

'धुरंधर' स्टार सारा अर्जुन की एक्टिंग की मुरीद हुईं कंगना रनौत, कहा- 'असली और जमीन से जुड़ी, अच्छा करो बच्चे...'

Feb 16, 2026 03:34 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

'धुरंधर' में रणवीर के अलावा सारा अर्जुन ने भी अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता। हर किसी ने सारा की जमकर तारीफ की। वहीं, अब, एक्टर कंगना रनौत ने उनकी परफॉर्मेंस को सराहा और इस उभरते हुए स्टार के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है।

'धुरंधर' स्टार सारा अर्जुन की एक्टिंग की मुरीद हुईं कंगना रनौत, कहा- 'असली और जमीन से जुड़ी, अच्छा करो बच्चे...'

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह ही नहीं अक्षय खन्ना ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सभी का दिल जीता। ये फिल्म पिछले साल दिसंबर 2025 में थिएटर रिलीज हुई थी। मूवी ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की और कई रिकॉर्ड्स बनाए। यही नहीं, 'धुरंधर' ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी ब्रेक किए। ऐसे में हर किसी को रणवीर की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' के रिलीज का इंतजार है, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में रणवीर के अलावा सारा अर्जुन ने भी अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता। हर किसी ने सारा की जमकर तारीफ की। वहीं, अब, एक्टर कंगना रनौत ने उनकी परफॉर्मेंस को सराहा और इस उभरते हुए स्टार के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है।

सारा ने शेयर किया था ये वीडियो

हाल ही में, सारा ने ईशा फाउंडेशन में महा शिवरात्रि मनाई। एक वीडियो में, सारा ने इस मौके पर अपने फैंस को विश किया और कहा, 'नमस्कार और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। मैं सच में बता नहीं सकती कि मैं यहां आकर कितनी शुक्रगुजार और खुशकिस्मत महसूस कर रही हूं। हमने अब तक कई शानदार परफॉर्मेंस देखी हैं। मैं डांसिंग शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकती।'

ये भी पढ़ें:क्राइम-रोमांस-कॉमेडी इस वीकओटीटी पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज

कंगना रनौत ने की सारा अर्जुन की तारीफ

कंगना रनौत ने सारा अर्जुन के इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर करते हुए उनकी तारीफ की। कंगना ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'शानदार यंग वुमन, असली और ज़मीन से जुड़ी, अच्छा करो बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट कर रही हूं। #saraarjun #dhurandhar #ishayogacenter।'

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव हुए तिहाड़ जेल से रिहा? बाहर आने की खबरों पर पत्नी ने तोड़ी चुप्पी
ये भी पढ़ें:'धुरंधर' की सफलता के बाद, रणवीर ने अपनी अब तक की सबसे महंगी फिल्म पर लगाया दांव

'धुरंधर' की तारीफ कर चुकी हैं कंगना

सारा अर्जुन को सपोर्ट करने से पहले कंगना ने पहले 'धुरंधर' की तारीफ कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था, 'मैंने 'धुरंधर' देखी और बहुत मजा आया। इस मास्टरपीस की आर्ट और क्राफ्ट से पूरी तरह इंस्पायर्ड हूं, लेकिन सच में फिल्ममेकर के इरादे की बहुत तारीफ करती हूं। डियर आदित्य धर जी, बॉर्डर पर हमारे डिफेंस फोर्सेज, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड सिनेमा में आप, पाकिस्तानी टेररिस्ट की खूब कंबल कुटाई करो, मजा आ गया। पूरे समय सीटियां और तालियां बजाईं!! सभी का शानदार काम, लेकिन इस शो के धुरंधर खुद फिल्ममेकर हैं @adityadharfilms। बधाई हो यामी गौतम।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Kangana Ranaut Aditya Dhar ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;