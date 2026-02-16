'धुरंधर' स्टार सारा अर्जुन की एक्टिंग की मुरीद हुईं कंगना रनौत, कहा- 'असली और जमीन से जुड़ी, अच्छा करो बच्चे...'

'धुरंधर' में रणवीर के अलावा सारा अर्जुन ने भी अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता। हर किसी ने सारा की जमकर तारीफ की। वहीं, अब, एक्टर कंगना रनौत ने उनकी परफॉर्मेंस को सराहा और इस उभरते हुए स्टार के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है।

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह ही नहीं अक्षय खन्ना ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सभी का दिल जीता। ये फिल्म पिछले साल दिसंबर 2025 में थिएटर रिलीज हुई थी। मूवी ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की और कई रिकॉर्ड्स बनाए। यही नहीं, 'धुरंधर' ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी ब्रेक किए। ऐसे में हर किसी को रणवीर की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' के रिलीज का इंतजार है, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में रणवीर के अलावा सारा अर्जुन ने भी अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता। हर किसी ने सारा की जमकर तारीफ की। वहीं, अब, एक्टर कंगना रनौत ने उनकी परफॉर्मेंस को सराहा और इस उभरते हुए स्टार के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है।

सारा ने शेयर किया था ये वीडियो हाल ही में, सारा ने ईशा फाउंडेशन में महा शिवरात्रि मनाई। एक वीडियो में, सारा ने इस मौके पर अपने फैंस को विश किया और कहा, 'नमस्कार और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। मैं सच में बता नहीं सकती कि मैं यहां आकर कितनी शुक्रगुजार और खुशकिस्मत महसूस कर रही हूं। हमने अब तक कई शानदार परफॉर्मेंस देखी हैं। मैं डांसिंग शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकती।'

कंगना रनौत ने की सारा अर्जुन की तारीफ कंगना रनौत ने सारा अर्जुन के इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर करते हुए उनकी तारीफ की। कंगना ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'शानदार यंग वुमन, असली और ज़मीन से जुड़ी, अच्छा करो बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट कर रही हूं। #saraarjun #dhurandhar #ishayogacenter।'