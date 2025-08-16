पीरियड्स में मंदिर जाने की बात पर बोलीं कंगना रनौत- 'मैं अपने घर में अकेली रहती हूं इसलिए...'

Kangana Ranaut: कंगना रनौत से जब महिलाओं को पीरियड्स के दौरान मंदिरों में नहीं जाने देने की बात पर सवाल किया गया तो एक्ट्रेस ने कहा कि अगर आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो आप जा सकते हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनेता कंगना रनौत हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने पीरियड्स के दौरान हाइजीन बनाए रखने के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि एक एक्ट्रेस होने के नाते उनके पास शूटिंग के दौरान हर तरह की सुविधाएं और लग्जरी होती है, लेकिन सबके लिए जिंदगी वैसी नहीं है। कंगना रनौत ने पीरियड्स के दौरान महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देने के मुद्दे पर भी अपने विचार रखे और बताया कि जब वह छोटी थीं, तो कैसे उन्हें भी यह चीजें बताई समझाई जाती थीं।

'मंदिर में जाने की जिद नहीं करती थीं क्योंकि...' कंगना रनौत ने कहा कि जब वह छोटी थीं तो उन्हें भी पीरिड्स के दौरान मंदिर में नहीं जाने को कहा जाता था। एक्ट्रेस ने हंसते हुए बताया, "ऐसा कोई जुल्म नहीं किया जाता था, आराम करने को ही कहते थे।" उन्होंने कहा, "मैंने कभी उस दौरान मंदिर जाने के लिए जिद हीं की, क्योंकि मुझे खुद को बहुत गंदा फील होता था। मुझे तब हर किसी को थप्पड़ मारने का दिल करता था। मन भी नहीं लगता। मम्मी इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाती थीं उस वक्त पर हमारे लिए।"

'अगर आपके पास कोई और चारा नहीं है तो...' कंगना रनौत ने बताया, "लोग उस चीज का विरोध करते हैं कि हमें तो मंदिर मं जाना है या किचन में जाना है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई और चारा नहीं है तो आप जाइए। मैं अपने घर में अकेली रहती हूं, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। तो वो लोग जिनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है उन्हें किचन में जाना पड़ेगा।" कंगना रनौत ने इसे निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़कर भी बताया।