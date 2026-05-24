ऐश्वर्या राय को ट्रोल करने वालों की कंगना रनौत ने लगा दी क्लास, बोलीं; 'उम्रदराज औरतों को...'
कान फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय ने अपनी उपस्थिति से चार चांद लगा दिए। लोग ऐश्वर्या के लुक के मुरीद हो गए। हालांकि, कुछ लोगों ने ऐश्वर्या राय को उनकी उम्र को लेकर ट्रोल भी किया। अब ऐश्वर्या को ट्रोल करने वालों की कंगना रनौत ने क्लास लगा दी है।
कान फिल्म फेस्टिवल का समापन हो चुका है। पूरे फेस्टिवल के दौरान फैंस ऐश्वर्या राय का इंतजार करते रहे। ऐश्वर्या ने भी क्लोजिंग सेरेमनी में शिरकत करके फैंस को सरप्राइज दिया। सोशल मीडिया पर जैसे ही ऐश्वर्या राय के कान लुक के वीडियोज और तस्वीरें सामने आईं, लोग उनकी तारीफ करने लगे। इस बीच कई लोगों ने ऐश्वर्या राय की उम्र को लेकर उन्हें ट्रोल भी किया। अब, ऐश्वर्या राय को ट्रोल करने वालों पर कंगना रनौत का गुस्सा फूटा है। उन्होंने ट्रोल्स की क्लास लगा दी है।
कान की क्लोजिंग सेरेमनी में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय
ऐश्वर्या राय हर साल कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचती हैं। लोग उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। ट्रोलिंग भी ऐश्वर्या राय को हर साल झेलनी पड़ती है। इस साल भी वैसा ही हुआ, लेकिन इस बार कंगना रनौत ने ऐश्वर्या राय का सपोर्ट किया।
कंगना ने शेयर किया ऐश्वर्या का ब्लू गाउन वाला फोटो
ऐश्वर्या राय के ब्लू गाउन वाले लुक को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में कंगना ने उन लोगों की क्लास लगाई है जो ऐश्वर्या राय को ट्रोल कर रहे थे। कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर आपको उम्रदराज महिलाओं को रेड कार्पेट पर देखने की आदत नहीं है, तो आदत डाल लीजिए।
ऐश्वर्या के सपोर्ट में क्या बोलीं कंगना रनौत?
कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में ऐश्वर्या राय की तारीफ भी की। कंगना रनौत ने लिखा- "फैशन और स्टाइल आत्म अभिव्यक्ति है। कोई भी महिला किसी कि ऋिणी नहीं है। ऐश्वर्या बहुत सुंदर दिखती हैं। आपमें से वो लोग जो उन्हें किसी और तरीके से देखना चाहते हैं, आप क्यों नहीं दिखाते कि आपके पास क्या है? वो यहां आपको खुश करने नहीं आई हैं। वो महान हैं, अगर आपको उम्रदराज औरतों को रेड कार्पेट पर देखने की आदत नहीं है, तो आदत डाल लीजिए।"
बेटी आराध्या ने भी किया कान फेस्टिवल में डेब्यू
ऐश्वर्या राय की बात करें तो वो हर साल कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेती हैं। वो अपनी बेटी के साथ फेस्टिवल में पहुंचती हैं। इस बार तो ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या ने भी कान फेस्टिवल की रेड कार्पेट पर अपनी मां के साथ डेब्यू किया। आराध्या बच्चन ने रेड गाउन से अपना कान डेब्यू किया। आराध्या के साथ मां ऐश्वर्या पिंक कलर के गाउन में नजर आई थीं।
कब रिलीज हो रही कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता?
कंगना रनौत की बात करें तो जल्द ही उनकी फिल्म भारत भाग्य विधाता सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कंगना की ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म होगी। कंगना ने इस फिल्म को मनोज तपाडिया ने डायरेक्ट किया है। कंगना रनौत की ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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