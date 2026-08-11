Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह को बताया लोमड़ी, कहा- 'खाते इस देश का हैं लेकिन..'

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कंगना रनौत ने पीयूष मिश्रा के लीजेंडरी एक्टर पर पलटवार करने के बाद कहा है कि यूं तो हर कोई किसी न किसी का कुत्ता है, लेकिन उन्हें फक्र है कि वह देश के लिए बोल रही हैं।

Kangana Ranaut and Naseeruddin Shah
कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह वाले बयान पर ही उन्हें घेरते हुए कहा है कि आज के वक्त में किसी को कुत्ता कहना उसकी तारीफ होता है।

लीजेंडरी एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान बॉलीवुड एक्टर्स को छात्रों के सपोर्ट में नहीं बोलने के लिए लताड़ा था। इसके बाद एक्टर-सिंगर पीयूष मिश्रा ने उन पर पलटवार किया था। दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म इंडस्ट्री की तुलना मुंह में हड्डी पकड़े उस कुत्ते से की थी, जो भौंक नहीं सकता है। इसके बाद पीयूष मिश्रा ने झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर नसीरुद्दीन शाह की चुप्पी पर सवाल उठाया। अब इस पूरे मामले पर एक्ट्रेस-सांसद कंगना रनौत ने पीयूष मिश्रा का सपोर्ट करते हुए नसीरुद्दीन शाह को 'लोमड़ी' कहा है।

'हर कोई किसी न किसी का कुत्ता है'

कंगना रनौत ने पीयूष मिश्रा की नसीरुद्दीन शाह पर टिप्पणी के बाद कहा, "सच तो यह है कि हर कोई किसी न किसी का कुत्ता है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिस घर (देश) की रोटी खाती हूं उसकी रखवाली करती हूं/ उसके लिए लड़ती हूं। नसीर साहब खाते तो इस देश का हैं लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं।" कंगना रनौत ने बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर के बारे में कहा कि आज के वक्त किसी को कुत्ता कहना उसकी तारीफ करना है, क्योंकि कुत्ते अपनी वफादारी और मासूमियत के लिए जाने जाते हैं।

ये भी पढ़ें:भड़के नसीरुद्दीन शाह; कहा- सरकार से बस इतना कहूंगा, सब याद रखा जाएगा

नसीरुद्दीन शाह को बताया- लोमड़ी

कंगना रनौत ने लिखा कि ये वो गुण हैं जो किसी में बहुत विरले ही पाए जाते हैं। कंगना रनौत ने कहा, "नसीर साहब की तरह लोमड़ी बनने की बजाए मैं कुत्ता बनना ही पसंद करूंगी।" एक तरफ जहां कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह को घेरा, वहीं पीयूष मिश्रा ने भी उनके बारे में कई चुभने वाली बातें कहीं। सीनियर एक्टर ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कहा, “नसीर साहब आपने सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आवाज नहीं उठा रहे हैं।”

ये भी पढ़ें:CJP प्रोटेस्ट के बहाने पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह को घेरा; बोले- माफ कीजिएग…

पिज्जा-बर्गर पर ज्यादा दे रहे थे ध्यान

पीयूष ने अपनी स्पीच में कहा, "आपने कहा था कि जिनके मुंह में हड्डियां होती हैं, वह बोलते नहीं। पूरे सम्मान के साथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो दूसरे कुत्ते कहां हैं जो अब बोल नहीं सकते?" पीयूष मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि नीट परीक्षा के पेपर लीक घोटाले के विरोध में दिल्ली और मुंबई में प्रदर्शन करने वाले छात्र झारखंड के मेहनती छात्रों के विपरीत पिज्जा और बर्गर खाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उनकी चुप्पी ऐसी सुख-सुविधाओं की लालसा से प्रेरित थी।

ये भी पढ़ें:'जेन जी हमारी ताकत', 'गटर जनरेशन' वाले बयान के बाद कंगना रनौत का यूटर्न
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Kangana Ranaut
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।