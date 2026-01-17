एआर रहमान के ‘सांप्रदायिक’ वाले बयान पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- नफरत में अंधे हो चुके हो

संक्षेप: म्यूजिक कंपोजर और सिंगर एआर रहमान ने हाल ही में कहा कि उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। इसका कारण उन्होंने सांप्रदायिक एंगल को बताया। अब कंगना ने एआर रहमान को उनके इसी बयान के लिए लताड़ा है।

बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान अपने एक बयान की वजह से चर्चा में हैं। एआर रहमान का मानना है कि उन्हें सांप्रदायिक कराणों और बदलते पावर डायनेमिक्स की वजह से बॉलीवुड में पिछले 8 साल से काम नहीं मिल रहा है। एआर रहमान के इस बयान को लेकर अब कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने कहा कि एआर रहमान अपनी नफरत में अंधे हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इमरजेंसी के लिए कंगना उनसे मिलना चाहती थीं, लेकिन एआर रहमान ने फिल्म को प्रोपागंडा बताते हुए उनसे मुलाकात नहीं की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एआर रहमान पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एआर रहमान का वो वीडियो क्लिप शेयर करा है जिसमें वो बॉलीवुड में काम न मिलने की बात कर रहे हैं। इस क्लिप के साथ कंगना रनौत ने लिखा- डियर एआर रहमान जी, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैं सैफरन पार्टी का सपोर्ट करती हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि मैंने आपसे ज्यादा पूर्वाग्रही और घृणास्पद व्यक्ति नहीं देखा। मैं आपको अपने डायरेक्शन में बनी फिल्म इमरजेंसी नरेट करना चाहती थी, नरेशन भूल जाओ, आपने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया था। मुझे बताया गया कि आप एक प्रोपागंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं।"

कंगना ने आगे लिखा कि इमरजेंसी को आलोचकों ने मास्टरपीस बताया, विपक्ष के नेताओं ने फिल्म की तारीफ करते हुए फैन लेटर्स भेजे, लेकिन आप अपनी नफरत में अंधे हो चुके हो। मुझे आपके लिए बुरा लगता है।

जब डिजाइनर्स ने कंगना से बंद कर दी थी बात कंगना ने पोस्ट में लिखा- एआर रहमान जी हर किसी की अपनी लड़ाइयां होती हैं, फिल्मों को भूल जाइए, बड़े डिजाइनर्स जिन्होंने मुझे बेस्ट फ्रेंड होने का दावा करके उनकी ज्वेलरी और कपड़ों को फ्री में लॉन्च करने के लिए भीख मांगी थी उन्होंने बाद में मेरी स्टाइलिस्ट को कपड़े तक भेजने के लिए मना कर दिया, मुझसे बात करनी बंद कर दी, मेरे बारे में पोस्ट करना बंद कर दिया।