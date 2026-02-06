कंगना रनौत ने संसद में बिताए हेमा मालिनी संग सुकून के पल, 'ड्रीम गर्ल' संग शेयर की बेहद खास तस्वीरें

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना ने हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में मौजूद रहीं। ऐसे में उनकी मुलाकात बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी से हुई। कंगना ने अपने और हेमा संग हुई इस खास मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत उन स्टार्स में से हैं, जिन्होंने न सिर्फ एक्टिंग बल्कि राजनीति में अपना डंका बजाया है। कंगना अपने इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। यही नहीं एक्ट्रेस अपने बेबाक बयानों के चलते भी हमेशा खबरों में छाई रहती हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना ने हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में मौजूद रहीं। ऐसे में उनकी मुलाकात बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी से हुई। कंगना ने अपने और हेमा संग हुई इस खास मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही कंगना ने खास कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात लिखी।

कंगना ने हेमा संग शेयर की खास मुलाकात की तस्वीरें कंगना रनौत ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी संग खास मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में दोनों एक सोफे पर आराम से बैठी हैं और कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए पोज देती नजर आ रही हैं। लुक की बात करें तो कंगना ने पर्पल कलर के फुल स्लीव्स वाले ब्लाउज के साथ पिंक कॉटन साड़ी कैरी की हे। वहीं, हेमा ने येलो कलर की प्रिंटेड साड़ी पहली है। दोनों ही एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

कैप्शन में लिखी दिल की बात इन तस्वीरों के साथ कंगना रनौत ने बेहद खान कैप्शन लिखा है। कंगना ने लिखा, 'संसद में सुकून के कुछ पल ड्रीम गर्ल के साथ।' उन्होंने हेमा जी को #dreamgirl टैग भी किया। बता दें कि हेमा मालिनी को उनके फैंस 'ड्रीम गर्ल' के नाम से भी जानते हैं। कंगना और हेमा की ये तस्वीरें इंटरनेट पर काफी पसंद की जा रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कंगना, हेमा जी संग नजर आ चुकी हैं। कंगना को दिल्ली में धर्मेंद्र जी की शोक सभा में भी साथ देखा गया था।