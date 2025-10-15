Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKangana Ranaut says her struggle is bigger than Shahrukh khan because she is from village people react

कंगना रनौत बोलीं- शाहरुख खान से भी ज्यादा कठिन रही मेरी रहा, कोई गांव से आकर…

संक्षेप: कंगना रनौत का कहना है कि वह कॉन्वेंट से नहीं पढ़ीं, गांव की हैं फिर भी इंडस्ट्री में जगह बनाई। उन्होंने अपने राह को शाहरुख खान से कठिन बताया है। इस पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं।

Wed, 15 Oct 2025 10:39 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
कंगना रनौत के एक बयान पर लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। कंगना का कहना है कि इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए उनका संघर्ष शाहरुख खान से बड़ा रहा। वह बोलीं कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं जो गांव से आया हो और मेनस्ट्रीम में सफल किया हो। अब कंगना के बयान पर लोग के कई तरह की बातें लिख रहे हैं।

शाहरुख खान का दिया उदाहरण

दिल्ली के एक इवेंट में कंगना ने कहा कि उनकी स्टारडम और फिर पॉलिटिक्स की जर्नी में शाहरुख खान से भी ज्यादा मुश्किल थी। कंगना ने इसकी वजह भी बताई। वह बोलीं, 'शायद ही कोई होगा जो गांव से आया हो और मेनस्ट्रीम में इतनी सफलता मिली हो। आप शाहरुख खान को ले लें। वह दिल्ली से हैं। कॉन्वेंट में पढ़े हैं। मैं ऐसे गांव- भामला से हूं जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा। हो सकता है कि दूसरे लोग सहमत ना हों लेकिन मुझे लगता है कि मैं एकदम ऑनेस्ट हूं, लोगों के साथ ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी।'

लोग बोले- बॉलीवुड की विनोद कांबली

कंगना के इस बयान पर इंटरनेट पर कई कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, 'शाहरुख खान का नाम लेना अपनेआप में सबूत है कि वह खुद को बड़ा बताने के लिए उन्हें छोटा दिखा रही हैं।' एक और ने लिखा है, 'इनके पेरेंट्स ने इन्हें डीएवी चंडीगढ़ में साइंस पढ़ने भेजा था, यह बात पेपर्स में थी जब यह ज्यादा सच बोलती थीं। ऐसा नहीं है कि मां-बाप ने कुछ किया नहीं है।' एक कमेंट है, यह बॉलीवुड की विनोद कांबली हैं। अजीब है कि लोग इन्हें अभी भी डिफेंड करते हैं जबकि अपने डाउनफॉल की अकेली वजह यह खुद ही हैं।

रजनीकांत का दिया उदाहरण

एक यूजर ने रजनीकांत का उदाहरण भी दिया है कि वह तो कंडक्टर थे। कुछ ने कंगना के पक्ष में भी लिखा है। एक यूजर ने लिखा है, मैं यहां 'शैतान' की वकालत कर रहा हूं लकिन उसने ये नहीं कहा कि वह शाहरुख से बड़ी है बल्कि उसका मतलब है कि अनजान नाम के नॉर्थ इंडियन गांव से आकर फेमस होना, दिल्ली के होकर नाम कमाने से कठिन है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
