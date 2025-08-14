कंगना रनौत ने बताया, क्यों लगा उन पर ‘शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ने’ वाला ठप्पा
Kangana Ranaut: कंगना रनौत ने खुलकर बताया कि उन पर ‘शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ने’ का ठप्पा कैसे पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड एक्टर्स बदतमीज होते हैं।
फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर कंगना रनौत ने एक बार फिर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बड़े हीरोज के साथ काम करने से सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि वे बदतमीज हैं। साथ ही, उन्होंने ‘शादीशुदा मर्दों के पीछे पड़ने’ वाले टैग पर भी खुलकर बात की और समाज की मानसिकता पर सवाल उठाए।
‘बहुत ज्यादा बदतमीज हैं’
कंगना रनौत ने हाउटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मैंने ज्यादा हीरोज के साथ काम नहीं किया है। मेरा मेन कन्सर्न यही था कि बदतमीज बहुत हैं ये लोग। बहुत ज्यादा बदतमीज हैं। मैं सिर्फ सेक्सुअल तरीके से नहीं बोल रही हूं। सेट पर लेट आना, हिरोइन को नीचा दिखाना, बदतमीजियां करना, साइडलाइन करना, छोटी वैनिटी वैन देना इसलिए मैंने इनके साथ काम नहीं किया। प्रॉब्लम भी हुई बहुत। लोगों ने काफी केसेस भी किए मुझपर। बाकी हिराइनें इन सब चीजों से ओके थीं तो उन्हें लगा ये इसको इतना घमंड किस बात का है। सच्चाई ये थी कि मुझे घमंड नहीं था, लेकिन मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं थीं।’
‘जब आप यंग होते हो…’
इसके बाद कंगना से पूछा गया कि उन्हें ‘शादीशुदा मर्दाें के पीछे पड़ने’ का टैग क्यों मिला? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, “जब आप यंग होते हो, एंबिशियस होते हो और अगर शादीशुदा मर्द आपसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है तो आपको ‘शादीशुदा मर्द को फंसाने’ का टैग मिलता है। उस मर्द की कोई गलती नहीं होती जो शादीशुदा होने और बच्चों का बाप होने के बाद भी आप पर लाइन मारता है। मुझे लगता है कि लोग कोई-न-कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं लड़कियों पर इल्जाम लगाने का। देखो न! जिनका रेप होता है उनसे ही पूछा जाता है, क्या पहनकर गई थी? कितने बजे गई थी? तो ये तो सोच होती है समाज की।”
