जय बच्चन के बर्ताव पर भड़कीं कंगना रनौत, लिखा- लाल टोपी लगाकर किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह..

Jaya Bachchan Viral Video: जया बच्चन के वायरल वीडियो पर कंगना रनौत अपना रिएक्शन दिया है। कंगना रनौत ने कहा है कि जया सबसे बिगड़ैल और विशेषाधिकार प्राप्त महिला हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 08:08 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को जया बच्चन का उनके साथ सेल्फी ले रहे शख्स को धक्का देना रास नहीं आया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग फिर एक बार जया बच्चन को उनके बर्ताव के लिए बुरा-भला कह रहे हैं। कंगना रनौत ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर जया बच्चन के बर्ताव की निंदा की है और लिखा है कि सबसे ज्यादा बिगड़ैल लेकिन विशेषाधिकार प्राप्त महिला। कंगन रनौत जहां मंडी लोकसभा सीट से सांसद हैं वहीं जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं।

'लाल टोपी लगाकर किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह...'

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर जया बच्चन का नाम लिए बगैर लिखा, "सबसे ज्यादा बिगड़ैल लेकिन विशेषाधिकार प्राप्त महिला। लोग इनके नखरे और बदतमीजी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वह अमिताभ बच्चन जी की पत्नी हैं। समाजवादी पार्टी की टोपी उनके ऊपर मुर्गे की कलगी जैसी लगती है, और वह खुद लाल टोपी लगाकर किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह दिखाई पड़ती हैं। कितने अपमान और शर्म की बात है।"

जया बच्चन ने वायरल वीडियो में क्या कहा?

एक्टर से राजनेता बनीं जया बच्चन ने उस वक्त आपा खो दिया जब मंगलवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनके साथ सेल्फी ले रहे एक शख्स के ऊपर आपा खो दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गया। वीडियो में समाजवादी पार्टी की सांसद उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे शख्स को धक्का मारकर दूर करती और फिर उसे हिदायद देती नजर आ रही हैं। जया बच्चन ने शख्स को डांटते हुए कहा, “क्या कर रहे हैं आप, यह क्या है?”

कंगना रनौत की इंस्टा स्टोरी

कमेंट बॉक्स में लोगों ने किया विरोध

जया बच्चन के वायरल वीडियो पर लोगों का रिएक्शन काफी एग्रेसिव है। एक शख्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह उनका लगभग रोज का रवैया हो गया है। वहीं दूसरे ने लिखा- उनके साथ कुछ तो दिक्कत है। हम एक अभिनेत्री के तौर पर उनकी इज्जत करते हैं और वह इस तरह का बर्ताव करती हैं। बता दें कि जया बच्चन को बिना उनकी इजाजत के उनके साथ सेल्फी लिए जाने से सख्त ऐतराज है। वह इस बात का खुलकर विरोध करती रही हैं।

Kangana Ranaut

