पाकिस्तानी आतंकवादियों की कुटाई करो…धुरंधर की तारीफ में कंगना ने कह दी ये बात, बोलीं-सरकार में मोदी…

संक्षेप: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर छाई हुई है। अब कंगना रनौत ने ये फिल्म देखकर तारीफ भरा एक पोस्ट लिखा है। कंगना ने डायरेक्टर को ही असली धुरंधर बता दिया। वहीं पाकिस्तानी आतंकवादियों की कुटाई करने की बात की।

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर इस साल की सबसे शानदार फिल्म बनकर सामने आ रही है। फिल्म रिलीज के बाद से अभी तक जबरदस्त कमाई कर रही है। आम जनता के साथ सेलिब्रिटीज को भी फिल्म पसंद आ रही है। हाल में स्मृति ईरानी ने फिल्म और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तारीफ की थी। अब इस बीच कंगना रनौत ने भी फिल्म देखकर अपना रिव्यू दे दिया है। एक्ट्रेस ने इस फिल्म में पाकिस्तानी आतंकवादियों की कुटाई करने की बात कही है। साथ ही आदित्य धर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये बातें कह दीं।

कंगना ने की फिल्म धुरंधर की तारीफ कंगना ने फिल्म धुरंधर की तारीफ करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट शेयर किया है। एक्ट्रेस ने लिखा, “मैंने धुरंधर देखी और बहुत अच्छा समय बिताया। इस मास्टरपीस फिल्म के आर्ट और क्राफ्ट से प्रेरित हुई हूं। ईमानदारी से कहूं तो, फिल्म मेकर के इरादे की खूब तारीफ करनी होगी। प्यारे आदित्य धर जी, सीमा पर हमारे रक्षा बल, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड सिनेमा में आप, पाकिस्तानी आतंकवादियों की खूब कम्बल कुटाई करो, मजा आ गया, पूरी फिल्म के दौरान सीटियां और तालियां बजाती रही।''

नहीं लिखा धुरंधर के एक्टर्स का नाम आगे कंगना ने लिखा कि सभी ने अच्छा काम किया लेकिन असली धुरंधर तो फिल्ममेकर आदित्य धर हैं। एक्ट्रेस ने यामी गौतम को भी बधाई दी। आदित्य धर ने कंगना की इस स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा, "शुक्रिया कंगना जी।" हालांकि कंगना ने फिल्म के एक्टर्स का नाम लिखकर उनके बारे में कुछ नहीं कहा।