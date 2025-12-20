Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडkangana ranaut praised aditya dhar for his directorial film dhurandhar says pakistani atankwadiyon ki kutai karo
पाकिस्तानी आतंकवादियों की कुटाई करो…धुरंधर की तारीफ में कंगना ने कह दी ये बात, बोलीं-सरकार में मोदी…

पाकिस्तानी आतंकवादियों की कुटाई करो…धुरंधर की तारीफ में कंगना ने कह दी ये बात, बोलीं-सरकार में मोदी…

संक्षेप:

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर छाई हुई है। अब कंगना रनौत ने ये फिल्म देखकर तारीफ भरा एक पोस्ट लिखा है। कंगना ने डायरेक्टर को ही असली धुरंधर बता दिया। वहीं पाकिस्तानी आतंकवादियों की कुटाई करने की बात की।

Dec 20, 2025 06:17 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर इस साल की सबसे शानदार फिल्म बनकर सामने आ रही है। फिल्म रिलीज के बाद से अभी तक जबरदस्त कमाई कर रही है। आम जनता के साथ सेलिब्रिटीज को भी फिल्म पसंद आ रही है। हाल में स्मृति ईरानी ने फिल्म और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तारीफ की थी। अब इस बीच कंगना रनौत ने भी फिल्म देखकर अपना रिव्यू दे दिया है। एक्ट्रेस ने इस फिल्म में पाकिस्तानी आतंकवादियों की कुटाई करने की बात कही है। साथ ही आदित्य धर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये बातें कह दीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कंगना ने की फिल्म धुरंधर की तारीफ

कंगना ने फिल्म धुरंधर की तारीफ करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट शेयर किया है। एक्ट्रेस ने लिखा, “मैंने धुरंधर देखी और बहुत अच्छा समय बिताया। इस मास्टरपीस फिल्म के आर्ट और क्राफ्ट से प्रेरित हुई हूं। ईमानदारी से कहूं तो, फिल्म मेकर के इरादे की खूब तारीफ करनी होगी। प्यारे आदित्य धर जी, सीमा पर हमारे रक्षा बल, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड सिनेमा में आप, पाकिस्तानी आतंकवादियों की खूब कम्बल कुटाई करो, मजा आ गया, पूरी फिल्म के दौरान सीटियां और तालियां बजाती रही।''

ये भी पढ़ें:धुरंधर में इसलिए है रणवीर-सारा की उम्र में 20 साल का अंतर
ये भी पढ़ें:जानिए किस फिल्म ने सबसे कम दिनों में कमा डाले 300 करोड़
kangana dhurandhar

नहीं लिखा धुरंधर के एक्टर्स का नाम

आगे कंगना ने लिखा कि सभी ने अच्छा काम किया लेकिन असली धुरंधर तो फिल्ममेकर आदित्य धर हैं। एक्ट्रेस ने यामी गौतम को भी बधाई दी। आदित्य धर ने कंगना की इस स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा, "शुक्रिया कंगना जी।" हालांकि कंगना ने फिल्म के एक्टर्स का नाम लिखकर उनके बारे में कुछ नहीं कहा।

ये भी पढ़ें:अक्षय खन्ना के करियर के 5 बेहतरीन रोल, सिर्फ धुरंधर नहीं, इन फिल्मों में भी किया
ये भी पढ़ें:क्या धुरंधर 2 के डर से अजय देवगन ने बदल ली अपनी फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट?

धुरंधर तोड़ेगी रिकॉर्ड

बता दें, हाल में स्मृति ईरानी ने भी फिल्म की तारीफ की थी। एक्ट्रेस ने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में अक्षय खन्ना के काम की इतनी तारीफ की थी कि उन्हें ऑस्कर देने वाली एक तस्वीर तक शेयर कर दी थी। फिल्म की बात करें तो आने वाले दिनों में ये फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है।


ये भी पढ़ें:अक्षय खन्ना के करियर के 5 बेहतरीन रोल, सिर्फ धुरंधर नहीं, इन फिल्मों में भी किया
ये भी पढ़ें:धुरंधर के बाद इन 6 फिल्मों से धमाका करने वाले हैं अक्षय खन्ना
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Dhurandhar Narendra Modi Kangana Ranaut अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।