2025 में बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटने वाले इस एक्टर संग कंगना रनौत ने किया था फ्लर्ट, एक्ट्रेस ने बताई इसके पीछे की वजह

संक्षेप: कंगना इंडस्ट्री में अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। 39 साल की उम्र में कंगना आज भले ही कुंवारी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने एक बार बॉलीवुड के एक हैंडसम एक्टर संग फ्लर्ट करने की कोशिश की थी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। अपने करियर में कंगना ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। एक्टिंग से लेकर राजनीति तक कंगनाने खुद को पूरी तरह से साबित किया। कंगना इंडस्ट्री में अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। 39 साल की उम्र में कंगना आज भले ही कुंवारी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने एक बार बॉलीवुड के एक हैंडसम एक्टर संग फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन एक्टर ने उन्हें न तो जवाब दिया और ना ही कभी बात की। आइए जानते कौन है वो एकटर?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

करण के शो पर पहुंची थीं कंगना दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का एक सालों पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो तब का है जब वो करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण' में अनिल कपूर और संजय दत्त के साथ पहुंची थी। तीनों अपनी फिल्म 'नो प्रॉब्लम' के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। उस फिल्म में अक्षय खन्ना भी थे।

अक्षय खन्ना संग किया था फ्लर्ट करण जौहर ने कंगना से पूछा था कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि उन्होंने किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की हो, पर कोई रिस्पॉन्स न मिला हो? करण के इस सवाल का कंगना ने बिना देरी किए अक्षय खन्ना का नाम लिया। उन्होंने कहा, 'हां, अक्षय खन्ना के साथ।' यह सुनकर अनिल कपूर और संजय दत्त के साथ-साथ करण भी हैरान रह गए।

ऐसा करने के पीछे की बताई वजह करण ने कंगना से इसकी वजह पूछी। इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने पहले उनसे बात करने की कोशिश की, फिर फ्लर्ट करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। वह कभी बोलते ही नहीं। वह किसी से बात नहीं करते।' कंगना ने अनिल से कहा कि वो आपसे बात जरूर करते हैं। इस पर एक्टर ने कहा, 'अक्षय खन्ना उनके छोटे भाई जैसे हैं।' ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं।