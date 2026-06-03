'फिल्म इंडस्ट्री से दूरी जरूरी थी', भारत भाग्य विधाता की रिलीज से पहले क्यों बोलीं कंगना रनौत?
Bharat Bhhagya Viddhaata: कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के बारे में बात करके हुए कंगना रनौत ने बताया कि कैसे बॉलीवुड से दूरी की वजह उन्हें नर्स का किरदार निभाने में मदद मिली।
कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में उनकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कंगना रनौत ने बताया कि कैसे बॉलीवुड से दूरी और पॉलिटिक्स की वजह से वो एक नर्स का रोल निभा पाईं। उन्होंने कहा कि जब वो इस किरदार (नर्स) की लाइफ में घुसीं तब उन्हें एहसास हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री से दूरी उनके लिए कितनी जरूरी थी।
फिल्म में नर्स का किरदार निभाने पर क्या बोलीं कंगना रनौत?
फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर कंगना रनौत ने कहा, “हम एक बबल में रहते हैं और असलियत से बहुत दूर हैं। इसलिए जब मैं इस किरदार के जीवन में घुसी, तो मुझे एहसास हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री से कुछ दूरी मेरे लिए कितनी जरूरी थी।”
कंगना रनौत ने आगे कहा, “पिछले कुछ सालों में, एक राजनेता के तौर पर मुझे आम आदमी से बात करने का मौका मिला। मैं अपने आपको एक महान एक्टर मान सकती हूं, लेकिन अगर मैं वास्तविकता से जुड़ी नहीं रहूंगी तो इस भूमिका में बिल्कुल नाकाम साबित होऊंगी।”
फिल्म में अपने किरदार को तपस्या की तरह देख रहीं कंगना रनौत
कंगना रनौत ने कहा कि आप एक बबल में रह सकते हैं, प्रोटीन शेक पीकर हर सुबह जिम जा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि असल जीवन कैसे जिया जाता है। मैं एक मिडल क्लास बैक्राउंड से आती हूं, लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए मुझे काफी समय हो गया है। इस किरदार को निभाकर मैं एक तरह की तपस्या करना चाहती थी।
कब रिलीज हो रही कंगना रनौत की फिल्म?
कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता की बात करें तो ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में कंगना रनौत एक नर्स की भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म में साल 2008 में मुंबई हमले के दौरान नर्स और मेडिकल स्टाफ की भूमिका की कहानी दिखाएगी। इस फिल्म को मनोज तापडिया ने डायरेक्ट किया है।
फिल्म को लेकर फैंस उत्साहित
बता दें, ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस फिल्म को लेकर और भी ज्यादा उत्सुक हैं। कंगना रनौत की फिल्म का ट्रेलर लोगों को पसंद आया है। एक ने लिखा- बॉलीवुड की क्वीन ने वापसी कर ली है। एक ने लिखा- कंगना को अपनी फिल्म को हिट बनाने के लिए 100 करोड़ नहीं चाहिए, वो हमारे लिए हमेशा से हिट हैं और रहेंगी। एक ने लिखा- ट्रेलर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। आंखों में आंसू आ गए।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।