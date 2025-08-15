यात्रा के दौरान कंगना कैसे रखती हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ख्याल; 'ये बहुत बड़ी समस्या है'

कंगना रनौत ने बताया कि एक एमपी के तौर पर उन्हें पीरियड्स के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वो लोग 12-12 घंटे की यात्रा करते हैं और हर जगह टॉयलेट्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से काफी समस्या होती है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने हाल ही में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि एक एमपी के तौर पर उन्हें पीरियड्स के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कंगना ने बताया कि जब वो शूट कर रही होती हैं तब उन्हें पीरियड्स के दौरान उतनी समस्या नहीं होती है, लेकिन एक एमपी के तौर पर उन्हें काफी मुश्किलें होती हैं।

मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में क्या बोलीं कंगना Hauterrfly के साथ खास बातचीत में कंगना रनौत से पूछा गया कि जब वो बाहर होती हैं तो अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ख्याल कैसे रखती हैं। इस सवाल के जवाब में कंगना रनौत ने शूटिंग की दुनिया से तुलना करते हुए बताया, "भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं। शूटिंग बहुत ही लग्जरियस जगह है। हिरोइनों के लिए वैन होती है। आप जितना चाहें उतनी बार पैड्स बदल सकते हैं। आप शॉवर ले सकते हैं। वो आपके लिए मिनरल वॉटर गर्म कर देते हैं।"

सांसदों को होती है समस्या कंगना ने आगे बात करते हुए कहा, "अब मैं जैसी हूं, पॉलिटिकल लाइन में, हम एक दिन में 12 घंटे यात्रा करते हैं। कोई जगह नहीं होती है जहां महिलाएं टॉयलेट जा सकती हैं। दूसरे सांसदों के लिए भी समस्या होती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? यह एक आपदा है। इसे मैनेज करना मुमकिन नहीं है।"