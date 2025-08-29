कंगना रनौत जल्द शुरू करेंगी क्वीन 2 की शूटिंग, तनु वेड्स मनु 3 को लेकर ये है प्लान

कंगना रनौत की दो सुपरहिट फिल्मों तनु वेड्स मनु और क्वीन के सीक्वल की तैयारी है। कंगना रनौत जल्द ही इन दो फिल्मों पर काम शुरू करेंगी। तनु वेड्स मनु का एक सीक्वल आ चुका है। क्वीन का ये पहला सीक्वल है।

एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी कंगना रनौत इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। ऐसी ही दो फिल्में हैं तनु वेड्स मनु और क्वीन। अब कंगना रनौत इन फिल्मों के सीक्वल पर जल्द ही काम शुरू करेंगी। तनु वेड्स मनु का एक सीक्वल आ चुका है और क्वीन का ये पहला सीक्वल होगा। क्वीन के सीक्वल का शूट कंगना इसी साल के नवंबर महीने में शुरू कर सकती हैं।

कंगना जल्द शुरू करेंगी क्वीन 2 की शूटिंग पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कगंना रनौत नवंबर 2025 से क्वीन की शूटिंग शुरू कर सकती हैं। विकास बहल ने क्वीन 2 की स्क्रिप्ट लॉक कर दी है और यूके में लोकेशन की रेकी कर रहे हैं। पहले पार्ट की तरह ही फिल्म का कुछ हिस्सा भारत में शूट होगा और कुछ हिस्सा विदेशों में शूट होगा। विकास बहल और उनकी टीम ने एक लोकेशन लंदन सोची है।

तनु वेड्स मनु 3 को लेकर क्या है प्लान क्वीन 2 के बाद कंगना रनौत तनु वेड्स मनु के तीसरे सीक्वल पर काम शुरू करेंगी। आनंद एल राय ने तनु वेड्स मनु के तीसरे पार्ट की स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है। उनका प्लान है 2026 में फिल्म की शूटिंग को शुरू कर देने का। आनंद एल राय अभी अपनी फिल्म तेरे इश्क में व्यस्त हैं।