'सनातन ही वो जवाब जो दुनिया तलाश रही', एपस्टीन फाइल्स को लेकर क्या बोलीं कंगना रनौत?
कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके एपस्टीन फाइल्स को लेकर जो भी खुलासे हो रहे हैं उसपर हैरानी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन खुलासों ने उन्हें निराशावादी बना दिया है और वो बहुत ज्यादा दुखी हैं।
अमेरिका में कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी जो भी फाइल्स सामने आई हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अब एपस्टीन फाइल्स से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। एक अमेरिकी फेडरल जज ने कहा है कि वह उन जांच फाइलों को हटाने की मांग पर सुनवाई करेंगे, जिनमें एपस्टीन केस से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की गई है। एपस्टीन फाइल्स में दुनियाभर के कई बड़े नाम सामने आए हैं। अब एपस्टीन फाइल्स को लेकर कंगना रनौत ने अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जो भी खुलासे हुए हैं उससे वो बेहद दुखी हैं और इसने उन्हें निराशावादी बना दिया है।
एपस्टीन फाइल्स के खुलासों को बताया डार्क सैटनिक कल्ट
उन्होंने लिखा कि एपस्टीन फाइल्स के बारे में पढ़ना उनके लिए बहुत परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि अपराध हर जगह होते हैं, लेकिन जो एपस्टीन फाइल्स में खुलासे हुए वो कोई हाई सोसाइटी ट्रेंड और कल्चरल प्रैक्टिस लगते हैं, बिल्कुल किसी डार्क सैटनिक कल्ट की तरह।
फ्यूचर को लेकर क्यों निराशावादी हो रहीं कंगना रनौत?
उन्होंने लिखा- वो सभी रॉकस्टार्स, सिंगर्स, फिल्मी सितारे, पॉलीटिशियन्स, मॉडल्स और मूवी डायरेक्टर्स जिनके बारे में हम पढ़ते आए, वो सब कैसे असहाय जवान महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चों को मारने में ठीक महसूस कर रहे थे। ये चीज मुझे बहुत दुखी करती है और फ्यूचर और मानवता के असली सार को लेकर निराशावादी बनाती है।
भारत के कल्चर पर क्या बोलीं कंगना रनौत?
कंगना ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि भारत का कल्चर, वैल्यूज और सनातन ही वो जवाब है जो दुनिया तलाश रही है। आज भी सुर, असुर, राक्षस, भगवान की कहानियां मायने रखती हैं। राक्षस होते रहेंगे और भगवान का उदय होता रहेगा। आप किस तरफ हैं?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।