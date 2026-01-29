Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKangana ranaut criticizes mamata Banerjee for her statement on ajit pawar death says itani neech baatein
ऐसे समय में इतनी नीच बातें…अजित पवार पर ममता के बयान पर क्या बोलीं कंगना?

संक्षेप:

कंगना रनौत ने ममता बनर्जी के बयान पर अपना गुस्सा निकाला है। ममता ने अजित पवार की मौत पर कुछ ऐसा कहा जिस पर कंगना भड़क गईं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में ऐसी नीच बातें नहीं करनी चाहिए।

Jan 29, 2026 09:56 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ममता बनर्जी के रीसेंट बयान पर गुस्सा निकाला है। ममता ने अजित पवार के निधन पर कुछ ऐसा कहा जिस पर कंगना भड़क गईं। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के नेता अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन को लेकर कुछ बातें कह रही हैं। उन्होंने इशारा किया कि क्रैश दुर्घटना नहीं साजिश हो सकती है। ममता की इस टिप्पणी को कंगना ने नीच बताया है। उन्होंने ममता बनर्जी की सोच पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीति का सबसे निचला स्तर करार दिया है।

कंगना को आया गुस्सा

कंगना रनौत ने ममता बनर्जी के अजित पवार पर दिए बयान पर गुस्सा जताया। कंगना ने कहा कि देश जब इस दुख का शोक मना रहा है तो ऐसा बयान अशोभनीय है। कंगना ने कहा कि वे लोग भी हेलिकॉप्टर से ट्रैवल करते हैं। सुबह-सुबह ऐसी दुर्घटना हो गई। ममता बनर्जी को इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।

नहीं करनी चाहिए नीच बातें

ममता बनर्जी के बयान पर कंगना ने कहा, 'हम सब इतनी बड़ी ट्रैजिडी पर शोक मना रहे हैं और अभी ऐसी बातें करना ठीक नहीं। इस समय पर इतनी नीच बातें करना...उनको थोड़ा संयम अपनाना चाहिए।'

क्या बोली थीं ममता

ममता बनर्जी ने कहा था कि क्रैश बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लोग सुरक्षित नहीं हैं यहां तक कि नेता भी। फिर ममता बोली थीं कि मैंने सोशल मीडिया से दो दिन पहले सुना था कि अजित पवार भाजपा छोड़ना चाहते हैं और अब ये हो गया। ममता ने जांच की मांग की और बोलीं, 'जांच एजेंसीज को नहीं सौंपनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि सब बिके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पर ही लोगों का भरोसा बचा है।'

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Kangana Ranaut Ajit Pawar

