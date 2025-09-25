Kangana Ranaut Console Ya Ali Singer Zubeen Garg Share Emotional Note Days After His Death Said No One Like You जुबीन गर्ग के निधन से दुखी हैं कंगना रनौत, 6 दिन बाद शेयर किया ये पोस्ट, लिखा- 'आप जैसा कोई नहीं...', Bollywood Hindi News - Hindustan
जुबीन गर्ग के निधन से दुखी हैं कंगना रनौत, 6 दिन बाद शेयर किया ये पोस्ट, लिखा- 'आप जैसा कोई नहीं...'

सिंगर जुबीन गर्ग को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी। हर किसी किसी ने जुबीन को श्रद्धांजलि दी है। ऐसे में अब कंगना रनौत ने 6 दिनों बाद जुबीन गर्ग के निधन पर पहला पोस्ट शेयर किया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 07:29 PM
म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बीता हफ्ता काफी शॉकिंग रहा। बीते शुक्रवार को दिग्गज सिंगर जुबीन गर्ग का आकस्मिक निधन हो गया है। जुबीन की मौत ने से हर कोई सदमे में था। सिंगर जुबीन गर्ग को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी। हर किसी किसी ने जुबीन को श्रद्धांजलि दी है। ऐसे में अब कंगना रनौत ने 6 दिनों बाद जुबीन गर्ग के निधन पर पहला पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने सिंगर की मौत पर शोक जताया है।

कंगना ने जताया शोक

कंगना रनौत की डेब्यू फिल्म 'गैंगस्टर' के हिट गाने 'या अली...' जुबीन गर्ग ने गाया था, इस गाने से जुबीन को सिनेमा जगत में बड़ी पहचान मिली थी। कंगना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में जुबीन की कुछ तस्वीरों को शेयर किया हैं। इन तस्वीरों के साथ कंगना ने कैप्शन में लिखा है- 'आपके जैसा कोई और नहीं जुबीन दा।' इस पोस्ट के साथ कंगना ने जुबीन को उनके आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि दी है।

फिल्म फ्लॉप लेकिन गाने हिट

बता दें कि साल 2006 में अनुराग बसु की फिल्म 'गैंगस्टर' के साथ कंगना रनौत ने बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में एंट्री की थी। 'गैंगस्टर' में कंगना के अलावा एक्टर इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा लीड रोल में थे। 'गैंगस्टर' बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसके गाने काफी हिट रहे। खासतौर पर 'गैंगस्टर' में सिंगर जुबीन गर्ग की आवाज में गाया गया 'या अली' जो बाद में कल्ट बना। इस गाने ने जुबीन को रातों रात शोहरत दिलाई।

