जुबीन गर्ग के निधन से दुखी हैं कंगना रनौत, 6 दिन बाद शेयर किया ये पोस्ट, लिखा- 'आप जैसा कोई नहीं...'

म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बीता हफ्ता काफी शॉकिंग रहा। बीते शुक्रवार को दिग्गज सिंगर जुबीन गर्ग का आकस्मिक निधन हो गया है। जुबीन की मौत ने से हर कोई सदमे में था। सिंगर जुबीन गर्ग को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी। हर किसी किसी ने जुबीन को श्रद्धांजलि दी है। ऐसे में अब कंगना रनौत ने 6 दिनों बाद जुबीन गर्ग के निधन पर पहला पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने सिंगर की मौत पर शोक जताया है।

कंगना ने जताया शोक कंगना रनौत की डेब्यू फिल्म 'गैंगस्टर' के हिट गाने 'या अली...' जुबीन गर्ग ने गाया था, इस गाने से जुबीन को सिनेमा जगत में बड़ी पहचान मिली थी। कंगना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में जुबीन की कुछ तस्वीरों को शेयर किया हैं। इन तस्वीरों के साथ कंगना ने कैप्शन में लिखा है- 'आपके जैसा कोई और नहीं जुबीन दा।' इस पोस्ट के साथ कंगना ने जुबीन को उनके आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि दी है।