क्या कंगना रनौत ने वाराणसी की सड़क पर फैलाया कूड़ा? एक्ट्रेस ने दी सफाई

क्या कंगना रनौत ने वाराणसी की सड़क पर फैलाया कूड़ा? एक्ट्रेस ने दी सफाई

संक्षेप:

कंगना रनौत हाल ही में वाराणसी गई थीं। लेकिन वहां से उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगी और उन पर सड़क पर कूड़ा फेंकने का आरोप लगा।

Dec 06, 2025 11:26 pm IST
कंगना रनौत पर हाल ही में आरोप लगा कि वाराणसी की सड़कों पर उन्होंने कूड़ा फेंका है। दरअसल, कंगना ने वाराणसी का स्ट्रीट फूड ट्राय किया। इसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि कंगना ने खाने के बाद उस प्लेट को सड़क पर फेंक दिया था। हालांकि कंगना ने इन आरोपों पर अपना रिएक्शन दिया है।

कंगना ने दी सफाई

कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी फोटो शेयर की है जिसमें वह टिक्की के स्टॉल पर हैं। इसके बाद उन्होंने ऐरो से डस्टबिन को हाइलाइट किया है जहां यूज किए हुए पेपर प्लेट रखे हैं। कंगना ने बताया कि उन्होंने अपनी प्लेट डस्टबिन में ही डाली है।

कंगना ने लिखा, ‘झूठ पब्लिश करने से पहले फैक्ट्स जरूर वैरिफाई करें।’

कंगना रनौत

कंगना ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत साल 2024 में की। कंगना फिल्मों में बिजी होने के बाद भी पॉलिटिक्स वाली जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हैं।

कंगना का करियर

19 साल की उम्र में गैंगस्टर फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने फिर अपने करियर में राज 2 और फैशन जैसी हिट फिल्में दी। फिर साल 2010 में उन्होंने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दीं जिन्होंने कमाई भी शानदार की। कंगना 4 नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं।

कंगना लास्ट फिल्म एमरजेंसी में नजर आई थीं जो पिछले साल रिलीज हुई थी। फिल्म में उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था।इसके अलावा फिल्म को डायरेक्ट भी किया था।

