तुम्हारी उम्र में जीते थे 2 नेशनल अवॉर्ड, सौरव दास से बोलीं कंगना रनौत, जानें किन फिल्मों के लिए मिला पुरस्कार

कंगना ने युवा पीढ़ी को 'गटर' कह दिया था, इसको लेकर एक्ट्रेस को काफी ट्रोल किया जा रहा है। हर कोई उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर खरी खोटी सुना रहा है। वहीं, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रवक्ता सौरव दास ने उन्हें करारा जवाब दिया था।

बॉलीवुड एक्ट्रेस से राजनेता बनीं कंगना रनौत इन दिनों Gen Z के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी करने को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। कंगना ने युवा पीढ़ी को 'गटर' कह दिया था, इसको लेकर एक्ट्रेस को काफी ट्रोल किया जा रहा है। हर कोई उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर खरी खोटी सुना रहा है। वहीं, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रवक्ता सौरव दास ने उन्हें करारा जवाब दिया था। ऐसे में सौरव का वीडियो सामने आते ही कंगना ने पलटवार करते हुए उन पर निशाना साधा है। कंगना ने सौरव दास का वीडियो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए उन्हें 'यूजलेस और बेरोजगार' कहा। साथ ही कहा कि उनकी उम्र में वह 2 नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी थीं।

कंगना ने सौरव दास को कहा- 'यूजलेस और बेरोजगार' पहले जान लेते हैं कंगना ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रवक्ता सौरव दास के बारे में क्या लिखा? कंगना ने सौरव का वीडियो शेयर करते हुए उस पर लिखा है, 'मैंने इस व्यक्ति के बारे में गूगल पर सर्च किया और पता चला कि वह 28 साल का है; मुझे समझ नहीं आता कि वह खुद को स्टूडेंट कैसे कह सकता है!! हां, मैं पिछले 2 सालों से राजनीति में हूं, लेकिन मैं पिछले 20 सालों से पब्लिक लाइफ में हूं। उसकी उम्र में मेरे पास 2 नेशनल अवॉर्ड्स थे। हां, एक नए सांसद के तौर पर काम का बहुत ज्यादा बोझ था क्योंकि मैं एक फिल्ममेकर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, स्क्रीनराइटर और एंटरप्रेन्योर भी हूं, लेकिन उसके जैसा कोई व्यक्ति, जो पूरी तरह से बेकार और बेरोजगार है। वह कभी नहीं समझ पाएगा कि हर उम्र में और हर समय भारी डिमांड में रहने का क्या मतलब होता है।' कंगना ने आगे लिखा, 'प्रिय सौरव, तुम्हारे मुद्दे पर्सनल हैं; तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम बस बेकार हो। चलो, कोई स्किल सीखने से शुरुआत करते हैं। यह शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह है।'

कंगना को इन फिल्मों के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड अब जानते हैं कंगना को किन-किन फिल्मों के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड और उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। कंगना रनौत अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। अपने करियर में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उनके दमदार अभिनय के चलते उन्हें एक-दो नहीं बल्कि चार बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (National Awards) मिला है। कंगना रनौत को 'मण‍िकर्ण‍िका', 'फैशन', 'क्वीन', और 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' जैसी फिल्मों के लिए दिए गए।

1- फैशन (2008): इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नेशनल अवॉर्ड मिला था।

2- क्वीन (2014): इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवॉर्ड मिला।

3- तनु वेड्स मनु रिटर्न्स (2015): इस फिल्म के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवॉर्ड दिया गया।

4- मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी (2019) और पंगा (2020): इन दोनों संयुक्त प्रदर्शनों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चौथा नेशनल अवॉर्ड मिला।

बॉक्स ऑफिस पर भी डाल लेते हैं नजर 'फैशन'- मधुर भंडारकर की 2008 की फिल्म 'फैशन' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल लगभग 60 करोड़ रुपये की कमाई की थी और यह एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही थी।

'क्वीन'- कंगना रनौत की फिल्म 'क्वीन' ने भारत में 61 करोड़ रुपये और दुनिया भर में कुल 95.04 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस फिल्म का बजट लगभग 20 करोड़ रुपये था।

'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स'- फिल्म 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' ने दुनिया भर में लगभग 255.3 करोड़ रुपये से 258 करोड़ रुपये की कुल कमाई की थी, जिसमें भारत में इसका नेट कलेक्शन ₹150.71 करोड़ रहा।