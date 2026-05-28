क्या आपने देखा कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता का पहला लुक? लोगो बोले- धुरंधर के बाद ये...
कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता का पहला लुक रिलीज कर दिया गया है। फर्स्ट लुक में कंगना रनौत एक चोटिल और साहसी नर्स के रोल में नजर आईं। कंगना रनौत की फिल्म 12 जून को रिलीज हो रही है।
कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता को लेकर चर्चा में हैं। भारत भाग्य विधाता सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। फिल्म का पहला लुक आज यानी 28 मई को रिलीज किया गया है। फर्स्ट लुक में कंगना रनौत एक घायल पर सहासी नर्स के लुक में नजर आईं। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म का फर्स्ट लुक देखने के बाद फैंस फिल्म को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं।
भारत भाग्य विधाता का पहला लुक
कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया है। इस फर्स्ट लुक में कंगना रनौत एक नर्स की भूमिका में नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं। मोशन पोस्टर में उनके साथ एक लड़की है जिसे वो सहारा देती नजर आ रही हैं। इस पोस्टर के साथ कंगना रनौत ने कैप्शन लिखा- कुछ खास करके, आम ही कहलाते। वो दिखते तो हैं, पर नजर नहीं आते।
मोशन पोस्टर देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
भारत भाग्य विधाता के मोशन पोस्टर पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आया है। एक यूजर ने कमेंट किया- कंगना मैम थैंक्यू हमें वो कहानियां बताने के लिए जो मायने रखती हैं। इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- मेरी क्वीन। आपकी ये फिल्म सुपरहिट होगी। एक ने लिखा- एक ब्रिलिएंट एक्टर से लेकर एक ताकतवर नेता तक, कंगना जी हमेशा देश के लिए खड़ी रही हैं। 12 जून का इंतजार है। एक ने लिखा- धुरंधर के बाद ये कुछ दिलचस्प आ रहा है। एक ने कहा- आप बॉलीवुड की क्वीन हैं, कोई भी एक्ट्रेस आपकी तरह एक्टिंग नहीं कर सकता है।
क्या है भारत भाग्य विधाता का प्लॉट?
भारत भाग्य विधाता की बात करें तो इस फिल्म का रिश्ता साल 2008 में मुंबई में हुए बम धमाकों से है। इस फिल्म में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत आम कर्मचारियों और मेडिकल स्टाफ की वीरता की कहानी है दिखाई जाएगी। इस फिल्म का मकसद आपको उस घटना के अनसुने किस्से बताना है।
कंगना रनौत की फिल्म कब हो रही रिलीज?
कंगना रनौत की फिल्म को मनोज तापाडिया ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में कंगना रनौत, गिरिजा ओक, सुयश कुकरेजा और स्मिता तांबे जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स, पेन स्टूडियोज और परमहंस ने प्रोड्यूस किया है। कंगना रनौत की फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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