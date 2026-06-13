Box Office : हॉन्टेड 3डी ने कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ की फिल्मों को पछाड़ा, इतने करोड़ की कर ली है कमाई
कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता, दिलजीत दोसांझ की मैं वापस आऊंगा, हॉन्टेड 3डी के दूसरे दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है।
इस हफ्ते 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई हैं जिसमें भारत भाग्य विधाता, मैं वापस आऊंगा और हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट शामिल है। तीनों फिल्में अलग-अलग जॉनर की मूवीज हैं जिसमें से भारत भाग्य विधाता 26/11 हमले के दौरान अस्पताल के नर्स और स्टाफ के साहस से जुड़ी स्टोरी को दिखाया है। वहीं मैं वापस आऊंगा एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और हॉन्टेड 3डी हॉरर मूवी। अब बताते हैं कि दूसरे दिन इन फिल्मों का क्या हाल रहा है।
भारत भाग्य विधाता बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता की बात करें तो इस मूवी ने शनिवार को यानी दूसरे दिन 1.37 करोड़ की कमाई है। पहले दिन कंगना की मूवी ने 1 करोड़ कमाए थे तो इस हिसाब से भारत भाग्य विधाता ने 2 दिन में भारत में ग्रॉस 2.81 करोड़ की कमाई की है और नेट मूवी ने 2.37 करोड़ की कमाई की है।
फिल्म की कास्ट
भारत भाग्य विधाता को मनोज तपाड़िया ने डायरेक्ट किया है और कंगना ने इसे को प्रोड्यूस किया है। मनोज की बतौर डायरेक्टर यह पहली फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड डेब्यू किया है। फिल्म में कंगना के साथ गिरिजा ओक, स्मिता ताम्बे, ईशा डे, सुहिता थट्टे, रसिका आगाशे हैं।
मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित मैं वापस आऊंगा ने दूसरे दिन 1.58 करोड़ की कमाई की है। पहले दिन मूवी ने 1.15 करोड़ की कमाई की थी तो इस हिसाब से भारत में फिल्म ने ग्रॉस मूवी ने 3.24 करोड़ और नेट 2.73 करोड़ की कमाई की है।
इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ और वेदांग रैना, नसीरुद्दीन शाह लीड रोल हैं। बता दें कि यह इम्तियाज की सबसे लो ओपनिंग फिल्म हो गई है। वहीं शरवरी और वेदांग की जोड़ी, इंडस्ट्री की फ्रेश ऑनस्क्रीन जोड़ी बनी है।
हॉन्टेड 3डी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
वहीं हॉन्टेड 3डी ने दूसरे दिन 2.57 करोड़ कमाए हैं। वहीं पहले दिन फिल्म ने 2.50 करोड़ कमाए थे तो इस हिसाब से भारत में ग्रॉस मूवी ने 5.98 करोड़ की कमाई की है और नेट 5.07 करोड़ की।
फिल्म को विक्रम भट्ट, मनीष पी छावन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती, गौरव बाजपयी, प्रनीत भट्ट लीड रोल में हैं।
विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्में
बता दें कि विक्रम भट्ट ने हॉन्टेड 3डी घोस्ट ऑफ द पास्ट से पहले फियर, 1920, शापित, हॉन्टेड 3डी, राज 3डी, क्रिएचर 3डी, राज रिबूट, घोस्ट जैसी हॉरर फिल्में डायरेक्टर कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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