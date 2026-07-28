ये वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड Gen Z है, इसे मैं गटर जनरेशन मानती हूं - कंगना रनौत
एक तरफ, Gen Z की तारीफ हाे रही है। लोग उनके रील्स एंजॉय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, कंगना रनौत ने इन्हें गटर जनरेशन कहा है। पढ़िए उनका पूरा बयान।
भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों के चलते विवादों के केंद्र में हैं। NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रील्स पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने जेन-जी (Gen Z) और आज की युवा पीढ़ी पर कड़ा प्रहार किया है।
पढ़िए कंगना रनौत ने क्या लिखा
कंगना रनौत ने लिखा, ‘यह वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड जेनरेशन है, जिसे मैं गटर जेनरेशन मानती हूं। इनमें से कुछ के पास समाज या सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं है। ये पढ़ाई में अच्छी नहीं हैं और इनकी सोच इतनी भ्रष्ट है कि ये होममेकर भी नहीं बन सकतीं।’ उन्होंने आगे कहा, 'इसके बावजूद ये नशा, शराब और अनगिनत यौन संबंधों को अपनी आजादी मानकर उस पर गर्व करती है। ये बेशर्मी से अपने माता-पिता की कमाई पर पलती हैं और बिना अपने पैरों पर खड़े हुए इंडिपेंडेंट वूमेन की जिंदगी जीने का दिखावा करती है।'
जेन-जी को कहा गटर जनेरशन
कंगना ने आगे लिखा, 'युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार मुझे सबसे ज्यादा शर्मनाक लगा। बिना मेहनत किए या बिना अपने पैरों पर खड़े हुए, सिर्फ इंडिपेंडेंट दिखने का नाटक करती हैं ये। असली मायनों में इंडिपेंडेंट महिला वो होती है जो अपने जीवन के फैसले खुद लेती है, लीक से हटकर करियर बनाती है और अपने हर कदम की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही खुद उठाती है।।' उन्होंने ये भी कहा कि इंडिपेंडेंट लाइफ कमानी पड़ती है और बिना किसी जिम्मेदारी के आजादी से जीने की कोशिश करने वाले लोग सिर्फ 'गटर छाप' कहलाते हैं।
वायरल रील्स बनाने वाले स्टूडेंट्स पर साधा निशाना
इससे पहले भी कंगना रनौत ने जंतर-मंतर पर CJP के लीडरशिप में हुए छात्र प्रदर्शनों की वायरल रील्स पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने लिखा था, 'मैंने अपनी जिंदगी में एक जगह पर इतनी बदसूरती कभी नहीं देखी। जेन-जी प्रोटेस्ट की रील्स देखकर घिन आती है। जिस भाषा और लहजे का वे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेहद भद्दा है। खुद को 'कॉकरोच' कहना और वैसा ही बर्ताव करना सिर्फ दुनिया को अपनी गंदगी दिखाना है। इन रील्स को देखकर मुझे डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत महसूस हो रही है।'
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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