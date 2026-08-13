पाकिस्तान के प्रेम में मरे रहते हैं...कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह से अपनी 'लव स्टोरी' खत्म करने को कहा
नसीरुद्दीन शाह ने दिल्ली में हुए छात्रों के आंदोलन के दौरान बॉलीवुड सेलेब्स की चुप्पी पर गुस्सा जाहिर किया था। अब कंगना ने नसीरुद्दीन को लेकर कहा कि उन्हें पाकिस्तान से अपनी लव स्टोरी को खत्म कर देना चाहिए।
कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह को हाल ही में लोमड़ी कहा था सोशल मीडिया पर। दरअसल, नसीरुद्दीन ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर बॉलीवुड सेलेब्स की चुप्पी पर सवाल किए थे जिस पर कंगना ने कहा था कि नसीरुद्दीन भारत में खाते हैं और लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं। अब कंगना ने बताया कि क्यों उन्होंने नसीरुद्दीन को लोमड़ी कहा। इसके अलावा कंगना ने बॉलीवुड में पाकिस्तान के जिक्र पर सवाल उठाए।
कंगना बोलीं- प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्द बोलना क्या सही है?
कंगना ने एएनआई से बात करते हुए कहा, ‘मैंने उनको इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने इतना गंदा एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो इस तरह की धमकियां दे रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरी दुनिया में, प्रधानमंत्री जी इतने बड़े-बड़े अवॉर्ड्स मिलते हैं। उन्हें इतनी डेमोक्रेसी की गरिमा रखनी चाहिए कि एक इलेक्टेड, वो हमारे संविधान के हिसाब से, हमें उनका सामना करना चाहिए। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्द बोलना क्या सही है?’
कंगना ने बॉलीवुड में पाकिस्तान के जिक्र पर सवाल उठाए
कंगना ने उस मुद्दे को भी फिर से उठाया, जिसका जिक्र उन्होंने अपने कई राजनीतिक और इंडस्ट्री से जुड़े बयानों में किया है। उन्होंने बॉलीवुड के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखने का आरोप लगाया। वह बोलीं, ‘जब देखो, चाहे उनकी फिल्में हो, चाहे उनकी बातें हो, चाहे उनके इंटरव्यूज हो, ये पाकिस्तान की प्रेम कथा कब खत्म होगी? जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में ये मरे रहते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि अब पार्टिशन के इतने साल हो गए हैं तो ये लव स्टोरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? जब इतने ज्यादा, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे हमने ओपरेशन सिंदूर से दूर किया हो। देश कहीं और जा रहा है, सेना कहीं और जा रही है, नागरिकों का कहीं कुछ और है संघर्ष, पड़ोसी देश को लेकर तो ये बॉलीवुड की लव स्टोरी पाकिस्तान के साथ खत्म कब होगी? तो उन्हें जवाब देना होगा।’
कंगना रनौत की फिल्में
कंगना रनौत लास्ट फिल्म भारत भाग्य विधाता में नजर आई थीं। इस फिल्म में 26/11 अटैक के दौरान एक अस्पताल की स्टोरी बताई है कि कैसे अस्पताल के स्टाफ ने मिलकर आतंकवादियों से मरीजों को बचाया था।
वहीं उनकी अपकमिंग फिल्म की बात करें तो कंगना अब फिल्म क्वीन 2 और तनु वेड्स मनु के तीसरे पार्ट में नजर आने वाली हैं। कंगना की ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट थी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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