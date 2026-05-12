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कमल हासन ने की CM विजय की तारीफ, ‘बिग बॉस 19’ फेम कुनिका सदानंद ने सरकार पर दागे तीखे सवाल

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Vijay Thalapathy Kamal Haasan: एक तरफ तमिलनाडु में प्रशासनिक सुधारों की लहर दिख रही है, वहीं कुनिका सदानंद के बयान ने सत्ता और नैतिकता की बहस को दोबारा गरमा दिया है।

कमल हासन ने की CM विजय की तारीफ, ‘बिग बॉस 19’ फेम कुनिका सदानंद ने सरकार पर दागे तीखे सवाल

साउथ सुपरस्टार और नेता कमल हासन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर विजय थलापति द्वारा शराबबंदी की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की है। वहीं दूसरी ओर 'बिग बॉस 19' फेम कुनिका सदानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की है।

कमल हासन ने क्या लिखा?

विजय थलापति ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के तुरंत बाद पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टेशनों के पास स्थित शराब की 717 दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया। ऐसे में कमल हासन ने ट्विटर (X) पर पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘तमिल परिवारों की यह लंबे समय से अपेक्षा थी कि पूजा स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और बस स्टैंडों के पास स्थित शराब की दुकानों को हटाया जाना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, भाई विजय ने पदभार संभालते ही इस पर तुरंत कार्रवाई की है।'

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कमल हासन का सुझाव

कमल हासन ने आगे लिखा, 'शराब की बिक्री कभी भी सरकार का काम नहीं होना चाहिए; सरकार को शराब के प्रवाह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार को इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज, इसकी शुरुआत 717 शराब की दुकानों को बंद करके की गई है। इस संख्या को और बढ़ाया जाना चाहिए और यह कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। बधाई।’

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कुनिका सदानंद का कटाक्ष

दूसरी तरफ, ‘बिग बॉस 19’ की कुनिका सदानंद ने ट्वीट कर नेताओं के आचरण और सरकारी कोष के प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। कुनिका के लिखा, ‘एक नागरिक के तौर पर हम हमेशा अपने देश के लिए खड़े रहे हैं। समस्या बलिदानों की नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाए गए और यह भी कि नेता जो उपदेश देते हैं, खुद उसका पालन नहीं करते।'

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इंदिरा गांधी के बारे में क्या कहा?

कुनिका ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए लिखा, 'इंदिरा गांधी ने खुद मिसाल कायम की थी और अपने सारे गहने दान कर दिए थे। नेताओं को शुरुआत PM CARES फंड के मामले में पारदर्शिता बरतने से करनी चाहिए और अपनी पार्टी के विशाल कोष में से पैसे दान करने चाहिए। शिव शंभो।’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Kamal Haasan Vijay Thalapathy Narendra Modi

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