Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अमिताभ बच्चन, प्रभास या कमल हासन, जानें 'कल्कि 2898 एडी' के लिए किस एक्टर को हर दिन मिले थे 2 मिलियन डॉलर?

Mar 09, 2026 05:51 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साइंस-फिक्शन 'कल्कि 2898 एडी' सुपरहिट और एक्सपेंसिव मूवी रही है। इस फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन जैसे बड़े नाम थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी।

अमिताभ बच्चन, प्रभास या कमल हासन, जानें 'कल्कि 2898 एडी' के लिए किस एक्टर को हर दिन मिले थे 2 मिलियन डॉलर?

नाग अश्विन के निर्देशन में बनी साइंस-फिक्शन 'कल्कि 2898 एडी' सुपरहिट और एक्सपेंसिव मूवी रही है। इस फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन जैसे बड़े नाम थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से फिल्म में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला एक्टर कौन था? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं...

इस एक्टर ने ली सबसे ज्यादा फीस

फिल्ममेकर ने हाल ही में रिवील किया है कि 'कल्कि 2898 एडी' की शूटिंग के लिए किस एक्टर ने प्रतिदिन करीब 18 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि साउथ के सुपरस्टार कमल हासन हैं। फिल्ममेकर युगी सेतु ने हाल ही में इंडियाग्लिट्ज को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान युगी सेतु ने बताया कि इस साइंस फिक्शन एपिक फिल्म में कमल हासन को उनके रोल के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए थे।

ये भी पढ़ें:UK07 Rider ने एक्सीडेंट के बाद शेयर की अपनी पहली फोटो, इस हाल में आए नजर

हर दिन ली इतनी मोटी रकम

युगी ने अपने इंटरव्यू में कहा, 'कमल सर का कद ही ऐसा है। उन्हें 'कल्कि 2898 AD' के लिए कॉल शीट के 20 दिनों के लिए 150 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। मैंने उन्हें उनके जन्मदिन पर बताया था कि वह इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले एक्टर हैं और उन्हें हर दिन 1 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें 20 दिनों के लिए 150 करोड़ रुपये मिले थे।' जब बताया गया कि कमल ने सिर्फ 10 दिन शूटिंग की थी, तो युगी ने कहा, 'सॉरी, मैं खुद को सही कर रहा हूं, तो यह हर दिन 2 मिलियन डॉलर है।' इस तरह, काफी कम समय के लिए आने के बावजूद, कमल हासन फिल्म में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले एक्टर बन गए।

ये भी पढ़ें:अमिताभ बच्चन ने बताया, उनके किस टोटके से इंडिया ने जीता टी-20 वर्ल्डकप

कमल हासन ने निभाया ये रोल

फिल्म 'कल्कि 2898 AD' में, कमल हासन ने सुप्रीम यास्किन का रोल निभाया था, जो एक ताकतवर और रहस्यमयी भगवान-राजा है जो 'द कॉम्प्लेक्स' नाम की डायस्टोपियन दुनिया पर राज करता है। हालांकि पहले पार्ट में उनका स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन यह कैरेक्टर फिल्म की बड़ी कहानी का सेंटर है और उम्मीद है कि सीक्वल में इसकी मौजूदगी और भी ज्यादा होगी। मूवी में भले ही कमल हासन ने निगेटिव रोल प्ले किया, लेकिन उन्होंने अपने रोल से सभी को हैरान किया। मूवी में उनकी खलनायिकी देखने लायक थी।

ये भी पढ़ें:कौन हैं ईशान किशन की लेडी लव अदिति हुंडिया? करती हैं ये बिजनेस
Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Amitabh Bachchan Kamal Haasan Kalki 2898 Ad अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।