ओशिवारा फायरिंग केस में गिरफ्तारी पर KRK ने तोड़ी चप्पी; ‘पुलिस ने ठीक किया’

ओशिवारा फायरिंग केस में गिरफ्तारी पर KRK ने तोड़ी चप्पी; ‘पुलिस ने ठीक किया’

संक्षेप:

मुंबई के ओशिवारा में हुई फायरिंग की घटना में अरेस्ट हुए कमाल आर खान ने अपनी अरेस्ट को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि अदालत बताएगी कि क्या सही है क्या गलत। 

Feb 01, 2026 02:54 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल आर खान ने पहली बार अपनी गिरफ्तारी को लेकर बात की है। कमाल आर खान को मुंबई के ओशिवारा में हुई फायरिंग के मामले में 24 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। कमाल आर खान ने कहा कि क्या गलत है क्या सही ये अदालत बताएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई लॉ नहीं तोड़ा है, लेकिन पुलिस ठीक है, पुलिस ने अपना काम किया है।

बेल पर बाहर आए केआरके ने क्या कहा?

केआरके को 24 जनवरी को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद उन्हें बेल मिली गई थी। बेल पर बाहर आए केआरके ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, “जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, पुलिस को शक आया होगा, और उसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन कौन गलत और कौन सही है, वो मैं नहीं कह सकता। अदालत बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है…”

अदालत तय करेगी क्या सही क्या गलत

उन्होंने आगे कहा, “मेरा कहना ये है कि मेरे पास लाइसेंस है, 22 साल से है, और आज तक मैंने कानून नहीं तोड़ा, कोई गलत काम नहीं किया। 22 साल के बाद क्यों करूंगा? लेकिन ठीक है, पुलिस ने अपनी ड्यूटी की है, केस बनाया है, सही है। वो अदालत तय करेगी कि क्या सही और क्या गलत।”

क्या था पूरा मामला

मुंबई के ओशिवारा में एक बिल्डिंग पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग करने का आरोप केआरके पर लगा था। केआरके ने फायरिंग की बात भी मानी थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। उन्होंने अपनी गन की सफाई की थी। उसी को चेक करने के लिए उन्होंने फायरिंग की थी। उनका कहना था कि उनके घर के पास एक मैनग्रूव जंगल है। वो फायरिंग उस जंगल में ही कर रहे थे ताकि गोली जंगल में खो जाए, लेकिन उस दिन हवा चल रही थी और गोली आगे तक ट्रेवल कर गई।

