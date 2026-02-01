ओशिवारा फायरिंग केस में गिरफ्तारी पर KRK ने तोड़ी चप्पी; ‘पुलिस ने ठीक किया’

संक्षेप: मुंबई के ओशिवारा में हुई फायरिंग की घटना में अरेस्ट हुए कमाल आर खान ने अपनी अरेस्ट को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि अदालत बताएगी कि क्या सही है क्या गलत।

फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल आर खान ने पहली बार अपनी गिरफ्तारी को लेकर बात की है। कमाल आर खान को मुंबई के ओशिवारा में हुई फायरिंग के मामले में 24 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। कमाल आर खान ने कहा कि क्या गलत है क्या सही ये अदालत बताएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई लॉ नहीं तोड़ा है, लेकिन पुलिस ठीक है, पुलिस ने अपना काम किया है।

बेल पर बाहर आए केआरके ने क्या कहा? केआरके को 24 जनवरी को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद उन्हें बेल मिली गई थी। बेल पर बाहर आए केआरके ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, “जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, पुलिस को शक आया होगा, और उसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन कौन गलत और कौन सही है, वो मैं नहीं कह सकता। अदालत बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है…”

अदालत तय करेगी क्या सही क्या गलत उन्होंने आगे कहा, “मेरा कहना ये है कि मेरे पास लाइसेंस है, 22 साल से है, और आज तक मैंने कानून नहीं तोड़ा, कोई गलत काम नहीं किया। 22 साल के बाद क्यों करूंगा? लेकिन ठीक है, पुलिस ने अपनी ड्यूटी की है, केस बनाया है, सही है। वो अदालत तय करेगी कि क्या सही और क्या गलत।”