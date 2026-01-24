KRK को ओशिवारा फायरिंग मामले में पुलिस ने पकड़ा, सफाई में जो कहा सुन होंगे हैरान

संक्षेप: कमाल राशिद खान जो केआरके नाम से पॉपुलर हैं, उन्हें ओशिवारा में बिल्डिंग पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। केआरके ने गोली चलाने की वजह भी बताई है।

मुंबई पुलिस ने केआरके यानी कमाल राशिद खान को फायरिंग मामले में हिरासत में लिया है। 18 जनवरी को ओशिवारा बिल्डिंग पर 4 गोलियां चलाने के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं केआरके ने जो पूछताछ में सफाई दी उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

केआरके ने सफाई में क्या कहा कई बार विवादों में रहने वाले केआरके का हाालंकि मुंबई पुलिस से कहा कि वह अपनी बंदूक साफ कर रहे थे और गोली इसलिए चलाई कि चेक करें कि वो काम ढंग से कर रही है या नहीं।

पुलिस कर रही है केआरके से पूछताछ एक्टर को फिर मुंबई पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया पूछताछ के लिए और इसी दौरान उन्होंने बताया कि गोली उनकी लाइसेंस बंदूक से ही चली है। उन्होंने बताया कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वह बस सिर्फ बंदूक साफ कर रहे थे। उन्होंने घने जंगल में गोली चलाई थी।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें लगता है कि गोली जंगल में खो भी गई होगी। हालांकि हवा चलने की वजह से बुलेट थोड़ी और आगे बढ़ गई और ओशिवारा की बिल्डिंग में फंस गई।

गन को किया सीज पुलिस अब उनके दावों की जांच कर रही है और चेक कर रहे हैं कि जो केआरके ने कहा वो सच है या नहीं। ओशिवारा पुलिस ने गन को सीज कर लिया है जिससे फायरिंग हुई है और पेपर वर्क पूरा कर रही है।