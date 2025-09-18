Kalki 2898 AD sequel Vyjayanthi Films made it official deepika padukone will not be part of prabhas film ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी दीपिका पादुकोण, मेकर्स ने जारी किया बयान, Bollywood Hindi News - Hindustan
‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी दीपिका पादुकोण, मेकर्स ने जारी किया बयान

Deepika Padukone: ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से दीपिका पादुकोण को हटा दिया गया है। बता दें, ‘कल्कि 2898 एडी’ में दीपिका ने कल्कि की मां का किरदार निभाया था।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 12:03 PM
बॉलीवुड की देसी क्वीन दीपिका पादुकोण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। डायरेक्टर नाग अश्विन की मेगा बजट फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ का सीक्वल बन रहा है, लेकिन इसमें अब दीपिका नजर नहीं आएंगी। ‘कल्कि 2898 एडी’ के मेकर्स वैजयंती फिल्म्स ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की आधिकारिक घोषणा की है।

मेकर्स ने क्या कहा?

उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, “आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण ‘कल्कि 2898 एडी’ के आने वाले सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। काफी विचार-विमर्श के बाद, हमने अलग होने का फैसला लिया है। जब ‘कल्कि 2898 एडी’ की शूटिंग हो रही थी तब हमने साथ में लंबा समय बिताया था, लेकिन इसके बावजूद हम इस कोलैबोरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाए। दरअसल, ‘कल्कि 2898 एडी’ जैसी फिल्म के लिए डेडिकेशन चाहिए। हम उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं।”

क्या है मामला?

दरअसल, दीपिका की बेटी दुआ बहुत छोटी हैं। वह अभी एक साल की हुई हैं। ऐसे में दीपिका अपनी बेटी का ख्याल रखने और उसके साथ समय बिताने के लिए काम के घंटों को आठ घंटे तक सीमित करने की मांग कर रही हैं। यही कारण है कि उन्हें कई फिल्मों से हटाया जा रहा है।

फिल्म की स्टार कास्ट

याद दिला दें कि ‘कल्कि 2898 एडी’ में दीपिका के साथ प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे बड़े स्टार्स नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी और अब इसके सीक्वल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दीपिका की जगह इस फिल्म में कौन लेगा।

Deepika Padukone Kalki 2898 Ad

