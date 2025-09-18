‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी दीपिका पादुकोण, मेकर्स ने जारी किया बयान

Deepika Padukone: ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से दीपिका पादुकोण को हटा दिया गया है। बता दें, ‘कल्कि 2898 एडी’ में दीपिका ने कल्कि की मां का किरदार निभाया था।

बॉलीवुड की देसी क्वीन दीपिका पादुकोण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। डायरेक्टर नाग अश्विन की मेगा बजट फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ का सीक्वल बन रहा है, लेकिन इसमें अब दीपिका नजर नहीं आएंगी। ‘कल्कि 2898 एडी’ के मेकर्स वैजयंती फिल्म्स ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की आधिकारिक घोषणा की है।

मेकर्स ने क्या कहा? उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, “आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण ‘कल्कि 2898 एडी’ के आने वाले सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। काफी विचार-विमर्श के बाद, हमने अलग होने का फैसला लिया है। जब ‘कल्कि 2898 एडी’ की शूटिंग हो रही थी तब हमने साथ में लंबा समय बिताया था, लेकिन इसके बावजूद हम इस कोलैबोरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाए। दरअसल, ‘कल्कि 2898 एडी’ जैसी फिल्म के लिए डेडिकेशन चाहिए। हम उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं।”

क्या है मामला? दरअसल, दीपिका की बेटी दुआ बहुत छोटी हैं। वह अभी एक साल की हुई हैं। ऐसे में दीपिका अपनी बेटी का ख्याल रखने और उसके साथ समय बिताने के लिए काम के घंटों को आठ घंटे तक सीमित करने की मांग कर रही हैं। यही कारण है कि उन्हें कई फिल्मों से हटाया जा रहा है।