Kalki 2898 AD की रिलीज डेट में फिर बदलाव? जानिए अब कब रिलीज होगी प्रभास की फिल्म!

खबर है कि लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट शिफ्ट कर दी है। अपनी एक रिपोर्ट में TOI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि फिल्म को कुछ हफ्ते आगे के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नई रिलीज डेट 30 मई हो सकती है। इससे प्रभास की फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर स्क्रीन्स का एडवांटेड भी मिलेगा क्योंकि Kingdom of the Planet of the Apes ने 9 मई को ध्यान में रखते हुई बहुत सी स्क्रीन पहले ही रिजर्व कर रखी हैं।