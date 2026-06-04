Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काला हिरण के प्रोड्यूसर को मिली जान से मारने की धमकी, बोले- मेरा सर काट देने कि…

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सलमान खान के नोटिस भेजे जाने के बाद काला हिरण फिल्म के प्रोड्यूसर ने अपना एक वीडियो शेयर किया है और नोटिस को लेकर अपना जवाब दिया है।

काला हिरण के प्रोड्यूसर को मिली जान से मारने की धमकी, बोले- मेरा सर काट देने कि…

काला हिरण द बैटल ऑफ लीगेसी फिल्म अपने एक पोस्टर की वजह से तब काफी चर्चा में आई जब सभी को इसमें सलमान खान का काला हिरण केस कनेक्शन पता चला। सलमान की लीगल टीम ने नोटिस भेज कर फिल्म को रोकने की नोटिस जारी किया था। अब फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी का कहना है कि उन्हें सलमान के फैंस द्वारा धमकी मिल रही है।

नोटिस फाड़ते हुए दिया प्रोड्यूसर ने जवाब

अमित ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह नोटिस फाड़ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा, ‘लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मीडिया वाले, दोस्त भी कि मैंने सलमान खान के नोटिस का क्या जवाब दिया। इस नोटिस का जवाब मैं क्या दूं जिसमें मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे अगर मैं मुंबई आया तो। तो किसे मैं जवाब दूं? मैं क्या उन हजारों को जवाब दूं? या उन धमकियों को या फिर नोटिस का जवाब दूं। यही मेरा जवाब है अब।’

ये भी पढ़ें:सलमान ने 'काला हिरण' के मेकर्स को भेजा नोटिस, अमित जानी ने लिखा- डरा नहीं हूं..

किनसे मिल रही हैं जान से मारने की धमकियां

उन्होंने आगे कहा, अब धमकियां जो मुझे मिल गई है ये उनकी हैं जो रूड फैंस हैं, गली के गुंडे हैं या सो कॉल्ड फैंस जो डोंगरी और जोगेश्वर में हैं। वो कमेंट कर रहे हैं कि वे मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे।

सलमान खान की टीम से क्या आया था नोटिस

नोटिस में सलमान खान की लीगल टीम ने अक्षय पांडे और फिल्म से जुड़ी पार्टी को तुरंत फिल्म के प्रोडक्शन, पब्लिसिटी एक्टिविटीज रोकने की डिमांड की थी। उन्होंने साथ ही मेकर्स से लिखकर माफी मांगने को भी कहा।

ये भी पढ़ें:सलमान खान के काला हिरण केस पर बनने जा रही फिल्म, पोस्टर हुआ रिलीज

दी थी वॉर्निंग

नोटिस में आगे यह भी चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे में जवाब नहीं मिला तो इसके बाद सिविल और क्रिमिनल लीगल प्रॉसिडिंग होगी।

फिल्म के प्रोड्यूसर ने क्या कहा था

उस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर नोटिस जारी किया था। उन्होंने लिखा था, इस नोटिस के जरिए डराने की कोशिश की गई है। उसकी धमकाने की प्रवृत्ति है। मैं हालांकि डरने नहीं वाला हूं। वह यह जरूर सोचें कि मैं खत्म हो गया हूं। लेकिन उन्हें यह पता चलने दो कि मैं यहीं हूं।

ये भी पढ़ें:डॉन 3 विवाद में सलमान खान की एंट्री, फरहान और रणवीर को दी ये सलाह- रिपोर्ट्स

काला हिरण द बैटल ऑफ लीगेसी की स्टोरी की बात करें तो यह सलमान खान के 1998 के काले हिरण शिकार मामले पर आधारित है। इस मामले में सलमान खान ने सजा भी काटी थी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।